На территории округа Клин отменили карантин по бешенству

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Вышло постановление, отменяющее карантин по бешенству животных на территории городского округа Клин. Животных признали благополучными.
Постановление губернатора Московской области от 14.06.2023, устанавливающее ограничительные мероприятия, с сегодняшнего дня тратило силу. Карантин отменён. Об этом «Радио 1» сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
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Алиса Сергиенко