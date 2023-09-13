На территории центра гигиены им. Эрисмана в Мытищах возведут храм на 300 прихожан

Фото: Главгосстройнадзор МО
На территории Федерального научного центра гигиены им. Эрисмана в Мытищах появится Храм Смоленской Седмиезерной иконы Божией Матери. Его построят к осени 2024 года, сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора.
В ведомство поступило извещение о начале строительства в Мытищах православного храма на 300 прихожан. Окончание строительства запланировано на лето 2024 года.
Проект предусматривает возведение одноглавой церкви со звонницей высотой 27 м. Внутри установят акустические системы. Для людей с ограниченными возможностями устроят пандусы, два адаптированных входа и 10 парковочных мест. Для слабовидящих установят тактильные указатели. На прилегающей территории организуют зону отдыха.
В сентябре прошлого года на месте строительства торжественно заложили камень в основание храма. Церемония была приурочена к 100-летию Государственной санитарно-эпидемиологической службы России. Ранее у ведомства не было храма.
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Проект предусматривает возведение одноглавой церкви со звонницей высотой 27 м. Внутри установят акустические системы. Для людей с ограниченными возможностями устроят пандусы, два адаптированных входа и 10 парковочных мест. Для слабовидящих установят тактильные указатели. На прилегающей территории организуют зону отдыха.
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Лора Луганская