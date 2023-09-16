Фото: iStock/okugawa
На территории Центра космической связи «Дубна» заложили «Аллею Памяти», которая посвящена героям Великой Отечественной войны. Сотрудники предприятия высадили двадцать деревьев.
Отмечается, что каждое дерево посвящено герою Великой Отечественной войны. О героическом пути участников ВОВ рассказали их потомки – сотрудники Центра, среди которых много бывших военных.
«Аллея Памяти» будет служить напоминанием о бессмертном подвиге русского солдата за свободу и независимость нашей страны.
Напомним, ранее на территории мемориального комплекса в Щёлково прошла торжественная посадка «Аллеи памяти». Участники акции высадили ряды голубых елей и сирени, чтобы увековечить подвиг тех, кто сражался в годы Великой Отечественной войны.
Читайте также:
В Истре благоустроили памятный объект «Аллея Славы защитников города»
На «Аллее памяти» в Щёлкове посадили саженцы Ивантеевского лесопитомника
«Дерево – это символ жизни»: В Подмосковье высадили 4 гектара соснового леса
«Аллея Памяти» будет служить напоминанием о бессмертном подвиге русского солдата за свободу и независимость нашей страны.
Читайте также:
В Истре благоустроили памятный объект «Аллея Славы защитников города»
На «Аллее памяти» в Щёлкове посадили саженцы Ивантеевского лесопитомника
«Дерево – это символ жизни»: В Подмосковье высадили 4 гектара соснового леса
Екатерина Коршунова