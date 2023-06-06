На торги выставили письмо Толкина, где он сравнил себя с хоббитом

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
В письме Толкин пишет: «Увы, в целом я очень мало люблю людей, так что мечтаю о пустынных странах. Но я робкий и не такой смелый, как мои желания. Я не испытываю ничего, кроме тревоги, перед перспективой трудностей лишения знакомой еды (...). Звучит как точное описание хоббита! Но я не утверждаю, что являюсь им, ведь я совсем не уверен, что буду «таким же выносливым, если окажусь в трудной ситуации».
Ранее сообщалось, что замглавы Минфина Моисеев анонсировал, что большая приватизация в России состоится. Заместитель главы Министерства финансов Российской Федерации Алексей Моисеев рассказал, что приватизация в России должна состояться после того, как сформируется рынок.