В Минтрансе Подмосковья перечислили способы проезда по платным дорогам

На трассах ГК «Автодор» можно оплатить проезд с помощью транспондера





Транспондер T-pass — устройство для безостановочного проезда через Пункты/Рамки взимания платы. Для владельцев транспондеров, на платных дорогах действуют выделенные трассы, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В зависимости от вида транспондера и его производителя устройство можно приобрести в:

центрах продаж и обслуживания; мобильных пунктах продаж у пунктов взимания платы; на АЗС; многофункциональных центрах; интернет-магазинах, дистанционно.

При оплате проезда транспондером можно услышать звуковой сигнал, который может подсказать баланс лицевого счета: если слышен один сигнал — считан, транзакция выполнена, если слышно два сигнала — считан, количество средств на счету приближается к нулевому балансу, если четыре сигнала — транзакция отклонена (технический сбой, недостаток средств).

Задолженность по оплате за проезд по скоростным трассам можно проверить на сайте.

На ЦКАДе и трассе М-12 действует система взимания платы без шлагбаумов «свободный поток», при которой автомобили без остановок проезжают через рамку с оборудованием фиксации проезда. Оплата производится с лицевого счета пользователя по транспондеру или с помощью распознавания государственных регистрационных номерных знаков.