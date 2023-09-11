На трассе М-2 «Крым» закроют движение по мосту через Оку

Фото: Минтранс МО
На время работ движение запустят по левому мосту в три полосы: одна – в сторону Тулы, вторая – в сторону Москвы, третья станет реверсивной. Водителям необходимо соблюдать требования временных дорожных знаков и светофоров. Красный крест на светофоре – движение по реверсивной полосе запрещено. Зелёная стрелка – движение разрешено. Если на светофорном табло не светятся знаки, движение по реверсивной полосе запрещено.
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