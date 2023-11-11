На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области восстановлено движение в обе стороны

Фото: istockphoto/JTeivans
На 662-м километре трассы М-4 «Дон» в Воронежской области пассажирский и грузовой автотранспорт снова может двигаться в обоих направлениях. О полном снятии ограничений сообщили в государственной компании «Автодор».
На дороге возник затор, который устраняли сотрудники госавтоинспекции. Подъехавшие работники ремонтных и аварийных дорожных служб сразу же принялись за устранение последствий аварии. Введенные на время ограничения движения на участке трассы окончательно сняты.
Читайте также:
В Закарпатье грузовик задавил ребёнка, пока его пьяная мать лежала на земле
Омичка, управлявшая авто без прав, влетела в курилку, сбив двух женщин
В Саратовской области пенсионер сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе
Александр Бойцов