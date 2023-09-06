На Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник Юрию Шатунову

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«Сегодня праздник у всей нашей огромный многомиллионной аудитории, которая любит Юру Шатунова. Сегодня день рождения, принято дарить подарки, принято говорить добрые слова. Наш главный подарок Юре - тот памятник, который вы скоро увидите», - такую речь произнес его друг, режиссер Александр Игудин на церемонии открытия памятника.
Певец скончался 23 июня 2022 года из-за закупорки одного из сосудов сердца после инфаркта. В сосудистый центр больницы Шатунов поступил уже в состоянии клинической смерти. Несколько кардиологов-реаниматологов, а также неврологов в течение полутора часов боролись за жизнь певца, но безуспешно.
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