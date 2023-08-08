На ЦКАД и трассах «Дон» и «Нева» появится новая разметка

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«Экспериментальную разметку нанесут на восьми участках трасс госкомпании с повышенным скоростным режимом — до 110 км/ч и до 130 км/ч. Два из них находятся в Подмосковье — на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД)», ― говорится в сообщении.
При этом добавляется, что новая разметка также появится на участках трассы М-4 «Дон» в Ростовской, Воронежской и Липецкой областях. Кроме того, участники дорожного движения увидят разметку в виде шевронов в Тверской и Ленинградской областях на трассе М-11 «Нева».
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