На Украине демонтировали «Мать-Родину»

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Во Львове снесли три советских памятника с Холма славы. Об этом в своём Telegram-канале сообщает «Русская служба BBC».
Отмечается, что были демонтированы памятники «Мать-Родина», «Воин с флагом» и «Присяга».
По словам представителя управления охраны исторической среды Украины Натальи Алексеевой, демонтаж памятников позволяет очистить пространство от советской символики.
Также она добавила, что демонтированные памятники будут храниться в музее «Территория террора».
Холм славы на Украине посвящён Галицкой битве, которая является одним из крупнейших сражений Первой мировой войны. Также мемориал посвящён освобождению Львова советскими военными в 1944 году, в ходе Великой Отечественной войны.
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По словам представителя управления охраны исторической среды Украины Натальи Алексеевой, демонтаж памятников позволяет очистить пространство от советской символики.
Холм славы на Украине посвящён Галицкой битве, которая является одним из крупнейших сражений Первой мировой войны. Также мемориал посвящён освобождению Львова советскими военными в 1944 году, в ходе Великой Отечественной войны.
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Анастасия Чинкова