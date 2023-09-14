На Украине демонтируют «незаконно построенный храм» УПЦ

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Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) заявил, что такое решение украинских властей можно интерпретировать только как «открытый вызов украинским православным христианам».
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