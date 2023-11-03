На Украине допустили демобилизацию

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что демобилизация на Украине возможна, однако для этого нужно создать правовую базу. Об этом пишет «Лига.нет».
От отметил, что среди военнослужащих ВСУ «есть усталость, и люди должны отдыхать».
Он допустил, что на Украине могут принять ряд соответствующих законов. Кроме того, для демобилизации должен выйти специальный приказ верховного главнокомандующего.
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«Я думаю, члены ставки, непосредственные военные, внесут предложения, что должны быть определены какие-то правила», — цитирует издание слова Данилова.
«Должно быть официальное представление в аппарат СНБО любого из членов ставки», — пояснил секретарь СНБО.
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Диана Аванесян