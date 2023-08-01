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Колумбийские военные советники, обучающие солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), пожаловались, что сотрудники Главного управления разведки (ГУР) их избивают и унижают. Об этом пишет РИА Новости.
На видео, изначально опубликованном в TikTok и позже разошедшемся в Сети видно, как колумбийские военные говорят по-испански о том, что они избивают их и относятся к ним неуважительно. Один из авторов видео заявляет, что украинцы хуже русских и критикует поведение украинских сотрудников ГУР, которые якобы использовали насилие в отношении колумбийских инструкторов.
В другом видео, снятом на улице, один из колумбийских наемников жалуется на то, что его не уважают и унижают. Он утверждает, что 25 колумбийцев уже погибли на Украине, и вместо благодарности они сталкиваются с унижениями.
Ранее американские наемники, которые сражались на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), поделились своими впечатлениями от боевых действий на украинском фронте. По их словам, условия гораздо хуже, чем в Афганистане и Ираке. Один из собеседников издания также высказал критику касательно уровня подготовки украинских военных. По его словам, среди солдат ВСУ много неопытных добровольцев, которые не знают, что делать после боевых столкновений.
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В другом видео, снятом на улице, один из колумбийских наемников жалуется на то, что его не уважают и унижают. Он утверждает, что 25 колумбийцев уже погибли на Украине, и вместо благодарности они сталкиваются с унижениями.
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Артем Путинцев