На видео, изначально опубликованном в TikTok и позже разошедшемся в Сети видно, как колумбийские военные говорят по-испански о том, что они избивают их и относятся к ним неуважительно. Один из авторов видео заявляет, что украинцы хуже русских и критикует поведение украинских сотрудников ГУР, которые якобы использовали насилие в отношении колумбийских инструкторов.



