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На Украине массово увольняются женщины-фармацевты

23 сентября 2023, 05:42
Фото: iStock/Caiaimage/Agnieszka_Wozniak

Фото: iStock/Caiaimage/Agnieszka_Wozniak

Женщины-фармацевты начали массово увольняться и уезжать с Украины из-за решения властей, котрое обязывает их встать на воинский учет, пишет издание «Страна.ua».
Как рассказала журналистам глава украинской ассоциации «ФармРада» Елена Прудникова, только лишь за последние две недели в стране уволились несколько тысяч фармацевтов, особенно на западе Украины.

«Владельцы аптек в панике: люди пишут заявления и уезжают в Европу, пока для них не закрыли границы. Кто будет работать — вопрос открытый, тем более что в отрасли уже и так жесткий кризис», — подчеркнула Прудникова


В начале сентября Верховная рада Украины объявила о том, что с 1 октября все женщины-медики и фармацевты на Украине будут обязаны принудительно встать на воинский учет. При этом отмечалось, что выезд из страны запрещен только для мобилизованных женщин, а для тех, кто встанет на воинский учет, ограничения вводить не предполагается.

Военное положение и мобилизация вызвали колоссальный отток людей из Украины. По оценкам ООН, был период, когда цифра уехавших за рубеж достигала 12,6 миллиона человек. Правда, позже часть из них вернулись. В настоящее время количество украинских беженцев за границей оценивается в 6,2 миллиона человек, передает РИА Новости. Выезд гражданам призывного возраста, то есть от 18 до 60 лет, за пределы Украины запрещен. Но многие идут на различные ухищрения, чтобы обойти этот запрет. Платят взятки либо незаконно пересекают границу. На этом фоне киевские власти изменили критерии пригодности к военной службе, упразднив часть ограничений. Теперь служить могут даже люди с легкими психическими расстройствами.

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#фармацевтика
#увольнение
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#украина
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По итогам «Антимусорного рейда» в Подмосковье за лето возбудили более 400 дел
22 сентября 2023, 22:42

Фото: Комлесхоз МО

За минувшее лето по итогам «Антимусорного рейда» было возбуждено 407 административных дел. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Комлесхоза.
Мероприятие в лесах Московской области проходит с 10 апреля по 1 декабря. Его цель — предотвратить незаконный сброс мусора в лесах региона.
«В рейды регулярно выходят сотрудники лесной охраны, представители администраций городских округов, общественные лесные инспекторы. За три летних месяца этого года было возбуждено 407 административных дел. По ним составлено 166 протоколов об административных правонарушениях, по остальным 59 фактам продолжают выявлять виновных», — пояснили в ведомстве. 
Всего же с начала проведения рейда в 2023 году возбудили 826 административных дел и составили 271 протокол.

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#комлесхоз мо
#мусор
#рейд
#нарушения
#московская область
#подмосковье
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Жители Подмосковья смогут стать волонтёрами Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи
22 сентября 2023, 21:54

Фото: МИСК МО

Жители Подмосковья могут присоединиться к команде волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи, который будет проходить 1-7 марта 2024 года на территории образовательного центра «Сириус» в Сочи. Всего отберут 5 тыс активистов из всех регионов России, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Фестиваль объединит более 20 тыс молодых людей из разных стран. Волонтёры будут помогать в организации одного из самых масштабных мероприятий следующего года. 
«Заявки принимаются до 1 декабря, и от Московской области их уже более 600. У волонтёров Подмосковья большой опыт работы на крупных мероприятиях. Думаю, и здесь они достойно себя проявят», – отметила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Подача заявок на участие в фестивале открыта на сайте. Среди критериев отбора добровольцев – возраст старше 18 лет, коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать в команде, знание иностранных языков, опыт волонтёрства и общественной деятельности. Будущий волонтёр должен быть готов пройти все этапы отбора и обучения.  
 
Во Всемирном фестивале молодёжи примут участие лидеры в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер жизни. Предполагается, что в их число войдут 10 тыс иностранных участников.
 
Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие получат не только молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, но и подростки от 14 до 17 лет.
 
Главные направления ВФМ-2024- информационные технологии, наука, медиа, туризм, экология, предпринимательство, добровольчество, спорт, культура, политика, образование, урбанистика, сельское хозяйство, НКО, дипломатия и инженерия.

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#молодёжь
#фестиваль
#волонтёр
#добровольцы
#подмосковье
#московская область
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Жителям Подмосковья рассказали, как распознать в помещении утечку газа
22 сентября 2023, 21:11

Фото: Минэнерго МО

Распознать утечку газа в быту и принять необходимые меры требуется как можно быстрее. От этого часто зависит жизни жильцов, напомнили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
«При утечке газа в помещении возникает запах, похожий на запах серы. Также находящиеся в помещении люди могут почувствовать слабость, головокружение и тошноту. Вблизи газопровода будет слышен характерный свистящий звук, а рядом с ним может наблюдаться конденсат», – отметили в подмосковном Минэнерго.
Там призвали при подобных признаках немедленно вызвать аварийную службу по номеру 104 или 112. После этого необходимо как можно быстрее покинуть помещение, оповестить соседей и дождаться аварийную бригаду на безопасном расстоянии.
 
Если угрозы жизни и здоровью нет, следует сразу выключить газовые приборы, перекрыть краны к приборам и на них, устранить возможные источники возгорания.
 
Категорически запрещено зажигать огонь, курить, включать и выключать свет, электроприборы.
 
В министерстве напомнили, что собственник газового оборудования обязан следить за его исправностью и сроком эксплуатации, заключить договор техобслуживания, содержать в исправности дымовые и вентиляционные каналы, не препятствовать доступу сотрудников газовой службы к оборудованию.
 
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#минэнерго мо
#газ
#безопасность
#подмосковье
#московская область
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Под Истрой построят центр реабилитации собак с бассейном
22 сентября 2023, 20:56

Фото: Минсельхозпрод МО

В деревне Обушково городского округа Истра в 2025 году появится реабилитационный центр для собак. Проект согласовала Мособлархитектура, сообщили в пресс-службе ведомства.
Площадь двухэтажного здания составит 520 кв м. Согласно проекту, на первом этаже этого социально значимого объекта разместят кабинет ветеринара, груминг-зону, тренажёрный зал и специализированный бассейн. Для реабилитационных тренировок оборудуют отдельный зал с беговыми дорожками.
 
Помимо этого, в центре оборудуют зоны ожидания, зоомагазин и помещения для мастер-классов по уходу за животными.

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#мособлархитектура
#проекты
#реабилитация
#животные
#собаки
#московская область
#подмосковье
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Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные
22 сентября 2023, 20:40

Фото: iStock/Noppasin Wongchum

Температура воздуха в конце сентября соответствует средним показателям за июль – август. Об этом RT сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
Специалист отметил, что самыми тёплыми днями станут суббота и воскресенье, после чего последует небольшое похолодание. При этом, даже несмотря на снижение температуры воздуха с понедельника, показатели всё равно превысят норму.

Так, в субботу воздух прогреется до 25 градусов, в воскресенье прогнозируются такие же показатели столбика термометра, уточнил Цыганков в беседе с RT.

А вот в ночь с воскресенья на понедельник на Москву обрушится дождь. Его вызовет проходящий мимо столицы атмосферный фронт. 

В понедельник температура не превысит 19 градусов, будет наблюдаться небольшая облачность и пройдут кратковременные дожди. 

Во вторник, среду и четверг станет ещё холоднее – 3... 8 градусов. 

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#синоптики
#москва
#похолодание
#прогноз погоды
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В Можайске начали ремонтировать дороги региональной сети
22 сентября 2023, 20:30

Фото: Минтранс МО

В Можайске стартовал ремонт дорог региональной сети в черте города. Специалисты Мосавтодора снимают старое покрытие на улице Дмитрия Пожарского, сообщили в региональном Минтрансе.
Улица Дмитрия Пожарского – проезд к центральной дороге города, улице Мира. После ремонта он станет удобнее для более чем 10 тыс автомобилистов, проезжающих там ежедневно.
 
Ремонтные проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В рамках нацпроекта в округе в этом году отремонтируют еще четыре дороги в черте города – улицы Молодёжную, Гжатскую, Бородинскую и проезд Мира. По этим улицам можно проехать к большому количеству социально значимых объектов – музеям, соборам, школам, детсадам, поликлиникам и магазинам.
 
Кроме того, асфальтобетонное покрытие заменили на 12 дорогах муниципальной сети, тем самым завершив ремонтный сезон муниципальных дорог на текущий год.

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#минтранс мо
#ремонт дорог
#можайск
#безопасные и качественные автомобильные дороги
#безопасность
#московская область
#подмосковье
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Врип главы Дубны Тихомиров выслушал пожелания сотрудников компании «Гекса»
22 сентября 2023, 20:14

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров побывал в компании «Гекса», которая более 25 лет выпускает одноразовые комплекты медицинского назначения и производит нетканные материалы. Её сотрудники создают продукцию для медицины, сельского хозяйства, строительства зданий и дорог. В России и странах СНГ работает 21 её филиал.
«С коллективом встречаемся не впервые. Сегодня пришли с отчётом по наказам, которые давали нам жители. Это вопросы по подсыпке тротуаров, дорожек, освещения, которые волновали горожан. Говорили о гармоничном и динамичном развитии Левобережья. Сейчас идёт проектирование на основании концепции благоустройства улицы Центральной и прилегающих территорий, включая сквер Ветеранов. Наша цель – включить этот объект в программу в полном объёме», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале. 
Также, по его словам, работники попросили уделить особое внимание созданию парков, например – на месте бывшего клуба юных техников.   Тихомиров также напомнил, что в начале следующего года школа №1 закроется на капремонт. Школьников временно перераспределят в другие образовательные учреждения Левобережья. 
 
Затронули и вопрос подготовки кадров для предприятий наукограда. Принят ряд решений для помощи студентам университета «Дубна» в поиске работы.  На встрече также рассказал о развитии Дубненской городской больницы, планах по созданию скейт-парка в Левобережье.

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#дубна
#максим тихомиров
#производство
#жители
#подмосковье
#московская область
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Россиянам рассказали, как правильно провести день Петра и Павла Рябинников 23 сентября
В день Петра и Павла Рябинников женщина не должна ссориться с мужчинами
22 сентября 2023, 19:42

Фото: iStock/TatianaNurieva

В субботу, 23 сентября, будет почитаться память праведных епископов Петра и Павла. Общественная служба новостей рассказала, что можно делать в этот день, а от чего стоит отказаться.
На Руси в этот день, который по старому стилю выпадал на 10 сентября, созревала рябина, поэтому в народном календаре эта дата отмечена как «день Петра и Павла Рябинников». 

Существует ряд запретов, которые выполняли ещё наши предки. В этот день женщина не должна ссориться с мужчинами, иначе она ещё долго будет страдать от этого. Также важно отгонять от себя грусть и негативные мысли, поскольку можно привлечь в свою жизнь неудачу.

Кроме того, сообщает ОСН, в день Петра и Павла Рябинников женщинам следует заплетать волосы, прежде чем выходить из дома, поскольку именно в волосах могут затаиться злые силы. Также, существует поверье, что создаст в будущем много проблем беспорядок в доме, зашторивание окон и сбор всей рябины с дерева. 

Существует и ряд дел, которые обязательно нужно сделать в этот день. Поскольку дата приурочена к поспеванию рябины, рекомендуется готовить различные блюда с этой ягодой. Вечером 23 сентября нужно накрыть стол, на котором будут выложены собранные в конце лета или в начале осени фрукты, овощи и ягоды. А сам дом нужно украсить веточками рябины, которые поспособствуют привлечению успеха и удачи хозяевам.

На 23 сентября в этом году также выпадает день осеннего равноденствия. Его нужно проводить в спокойствии в кругу родных и близких.

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#праздник
#православие
#традиции
#ягоды
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В ЖК «Митино О2» открыли детсад на 235 мест
22 сентября 2023, 18:58

Фото: телеграм-канал Дмитрия Волкова

В жилом комплексе «Митино О2» в деревне Сабурово открыли детский сад «Подсолнушек» на 235 мест. Об этом сообщил глава администрации городского округа Красногорск Дмитрий Волков.
«Открыли садик вместе с нашими уважаемыми жителями, мамочками, папами и коллективом учреждения. 12 групп, уютные игровые и спальные помещения, просторный музыкальный зал, благоустроенная территория – всё это составляющие комфорта для самых маленьких красногорцев», – отметил Волков.  
Он назвал открытие детсада важнейшим событием для всего микрорайона – продолжением масштабной работы по развитию социальной инфраструктуры с упором на транспортную доступность и на долгожданное завершение строительства школы.  

Волков поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва за внимание к социальной сфере, строителей и жителей муниципалитета - за вовлечённость и неравнодушие. Это уже пятый садик, открытый в Красногорске в этом году. 

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#красногорск
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#подмосковье
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