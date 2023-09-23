На Украине массово увольняются женщины-фармацевты

Жители Подмосковья могут присоединиться к команде волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи, который будет проходить 1-7 марта 2024 года на территории образовательного центра «Сириус» в Сочи. Всего отберут 5 тыс активистов из всех регионов России, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.