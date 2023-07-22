На Украине могут обвинить в коррупции еще четверых судей Верховного суда

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Еще четверым судьям Верховного суда Украины могут предъявить обвинения в коррупции. Об этом глава специализированной антикоррупционной прокуратуры страны Александр Клименко сообщил изданию «Зеркало недели».
Речь идет о взяточничестве в рамках уголовного дела в отношении бывшего главы Верховного суда Украины Всеволода Князева.
Как утверждает Клименко, антикоррупционная прокуратура подробно исследует все контакты и связи Князева.
Отмечается, что факт существования теневого бэк-офиса при Верховном суде был зарегистрирован в ноябре прошлого года.
Напомним, ранее главу Верховного суда Украины Князева задержали за взятку в размере 2,7 миллиона долларов. Князев был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Кроме того, у еще 18 судей Верховного суда Украины проходили обыски. Взятку Князев мог получить от миллиардера Константина Жеваго, который объявлен в международный розыск.
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Как утверждает Клименко, антикоррупционная прокуратура подробно исследует все контакты и связи Князева.
Напомним, ранее главу Верховного суда Украины Князева задержали за взятку в размере 2,7 миллиона долларов. Князев был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Кроме того, у еще 18 судей Верховного суда Украины проходили обыски. Взятку Князев мог получить от миллиардера Константина Жеваго, который объявлен в международный розыск.
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Екатерина Коршунова