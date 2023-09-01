На Украине начали мобилизовывать пенсионеров

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Жители Киева рассказали, что власти приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет, сообщает «ТАСС».
«С мобилизацией все очень трагично. Начали забирать уже и в Киеве 50 плюс. У моей коллеги забирают мужа, которому сильно за 50», - прокомментировала ситуацию киевлянка.
По словам очевидцев, хватать мужчин начали во всех людных местах: на остановках общественного транспорта, в супермаркетах. парках. Не так давно украинские силовики заблокировали целое общежитие рано утром, и забрали всех мужчин, которые собирались ехать на работу.
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