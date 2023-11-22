На Украине отказались от понятия «русскоязычный»

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Понятия «русскоязычный» на Украине больше не существует. Такое заявление сделал украинский языковой омбудсмен Тарас Кремень.
«Нету такого понятия русскоязычный - все мы граждане Украины. И этот маркер, который был внедрен российской идеологией, в том числе определяется решением Конституционного суда Украины», - сказал он.
Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что права русских на Украине должны быть ущемлены. По словам спикера Рады, никаких «привилегий» у русских быть не должно. По его словам на Украине также «нет и быть не может» никаких русских национальных меньшиств в целом.
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