На Украине оценили ситуацию в стране с электроснабжением

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Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что ситуация в энергосистеме страны остается сложной из-за наступивших холодов. Соответствующая информация размещена в телеграм-канале компании.
Также в организации не исключили дефицит электроэнергии, однако отметили, что в ближайшее время этого не произойдет.
Прежде сообщалось, что одна из теплоцентралей страны была выведена из строя в результате ударов, однако позже ее работу удалось восстановить. Кроме того, из-за возникших неполадок вследствие технических причин, пять электростанций прекратили свою работу в разных частях страны.
В «Укрэнерго» предупредили, что в стране ожидается похолодание, что может привести к дефициту электроэнергии, из-за увеличенного потребления ресурса.
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Прежде сообщалось, что одна из теплоцентралей страны была выведена из строя в результате ударов, однако позже ее работу удалось восстановить. Кроме того, из-за возникших неполадок вследствие технических причин, пять электростанций прекратили свою работу в разных частях страны.
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Анастасия Крестьянова