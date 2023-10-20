На Украине передумали проводить перепись населения

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Украинский кабинет министров отменил решение о проведении в этом году переписи населения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своём Telegram-канале.
Он отметил, что Государственная служба статистики Украины вернётся к рассмотрению этого вопроса после прекращения военного положения на территории Украины.
В июле прошлого года парламент страны принял закон, согласно которому перепись населения должна проводиться не реже одного раза в 10 лет. После распада СССР, перепись проводилась лишь в 2001 году. Дальнейшие попытки посчитать население постоянно срывались и переносились.
Согласно оценке аналитического центра «Украинский институт будущего», численность населения в этом году сократилась до 29 миллионов человек, в то время как в 2001 году она составляла более 48 миллионов человек.
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В июле прошлого года парламент страны принял закон, согласно которому перепись населения должна проводиться не реже одного раза в 10 лет. После распада СССР, перепись проводилась лишь в 2001 году. Дальнейшие попытки посчитать население постоянно срывались и переносились.
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Анастасия Чинкова