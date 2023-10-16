На Украине потребовали от Зеленского разрешить выезд граждан из страны

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Депутат Верховной Рады, бывший член партии «Слуга народа» Александр Дубинский обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить украинцам покидать пределы страны. Соответствующая петиция опубликована на сайте украинского президента.
В тексте документа отмечается, что граждане Украины имеют право свободно передвигаться, самостоятельно выбирать место жительства и покидать страну, если это не противоречит законодательству государства. Все эти аспекты прописаны в Конституции Украины.
Таким образом, Дубинский обратил внимание на нарушение прав граждан, запретом на выезд за границу в зависимости от возраста и пола.
Петиция была зарегистрирована 16 октября, и на данный момент собрала 97 голосов из требуемых 25 тысяч.
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Таким образом, Дубинский обратил внимание на нарушение прав граждан, запретом на выезд за границу в зависимости от возраста и пола.
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Анастасия Чинкова