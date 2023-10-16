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На Украине потребовали от Зеленского разрешить выезд граждан из страны

Депутат ВР Дубинский призвал Зеленского разрешить выезд из страны украинцам
16 октября 2023, 20:34
Фото: iStock/Daria_Serdtseva

Фото: iStock/Daria_Serdtseva

Депутат Верховной Рады, бывший член партии «Слуга народа» Александр Дубинский обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить украинцам покидать пределы страны. Соответствующая петиция опубликована на сайте украинского президента.
В тексте документа отмечается, что граждане Украины имеют право свободно передвигаться, самостоятельно выбирать место жительства и покидать страну, если это не противоречит законодательству государства. Все эти аспекты прописаны в Конституции Украины.

Таким образом, Дубинский обратил внимание на нарушение прав граждан, запретом на выезд за границу в зависимости от возраста и пола.


Петиция была зарегистрирована 16 октября, и на данный момент собрала 97 голосов из требуемых 25 тысяч.

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#право
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Правозащитник Хуруджи: Предприниматели могут жаловаться в случае нарушения их прав
16 октября 2023, 20:25

Фото: istockphoto.com/AndreyPopov

Глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи рассказал, что предприниматели могут обращаться к бизнес-омбудсменам, а также в Генпрокуратуру для защиты своих прав.
«Инструменты защиты следующие – это бизнес-омбудсмен, что является редким явлением для большинства стран, а у нас он есть, обращение в специальные комиссии, в Генеральную прокуратуру, где эффективно защищают права предпринимателей. Если раньше это шло в плоскости надзорной, касалось невыплат бюджетных средств предпринимателям, то сейчас это лежит в уголовной плоскости», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Хуруджи.

Кроме этого, по словам правозащитника, можно обратиться и напрямую к президенту России Владимиру Путину.

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#рейтинг
#бизнес
#права
#предприниматель
#омбудсмен
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Предприниматель Потапенко заявил об отсутствии улучшения сервиса из-за проверок
16 октября 2023, 20:07

Фото: istockphoto.com/Jirapong Manustrong

Экономист, предприниматель, медиаменеджер Дмитрий Потапенко заявил, что проверки бизнеса не приводят, как правило, к улучшению качества обслуживания.
«Сейчас система проверок перешла из плановых во внеплановые. Контрольно-надзорные органы приспособились к тому мораторию, который действует и работают по жалобам граждан. Вопрос проверок всегда будет напряжённым. За рубежом объём контрольно-надзорных органов кратно ниже. Приводят ли проверки к улучшению качества обслуживания? Нет, не приводят, так как задачи проверок и задачи улучшения сервиса лежат в разных плоскостях. За рубежом этим занимаются потребительские общества, минимум вопросов решается надзорными органами», — рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей Потапенко.

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#бизнес
#предприниматель
#россия
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Вице-губернатора Петербурга Разумишкин: Все дома города готовы к зиме
16 октября 2023, 19:54

Фото: istockphoto.com/Denis Mamin

Вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин заявил, что в настоящее время все жилые дома города подготовлены к зиме.
«В Петербурге насчитывается более 24 тыс. жилых домов – все они на сегодняшний день подготовлены к предстоящей зиме. В городе началось периодическое протапливание – 95% домов города на данный момент отапливаются. Главное, решить сейчас, а не в минусовую температуру нюансы, связанные с протечками кровель, прорывами труб», — поделился в беседе с «Петербургским дневником» Разумишкин.

Кроме того, в городе используется технология «греющий кабель» для кровлей зданий. Этой технологией, по его словам, оборудованы уже не менее 185 зданий в Петербурге. При этом, вице-губернатор, подчеркнул, что такая технология не является панацеей, а потому при обильном снегопаде помощь специалистов необходимо.

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#губернатор
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#санкт-петербург
#зима
#дома
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Ozon планирует запретить продавцам торговать навозом
16 октября 2023, 19:49

Фото: iStock/style-photography

Один из крупнейших в России маркетплейсов Ozon планирует ввести несколько новых ограничений как для продавцов, так и для покупателей, сообщает Telegram-канал Mash.
Из самого неприятного - Ozon планирует убрать пониженную комиссию на товары от Apple, а также запретить продавцам торговать навозом и шинами.

Однако, это еще не все. С сегодняшнего дня за просроченную или отменённую посылку штрафуют на 1,5% от стоимости товара. Кроме того, с 26 октября алгоритмы начнут отслеживать и отмены, сделанные продавцом. Если их 30% от общего числа — блок на неделю, повторно — навсегда.

Помимо этого, для продавцов возрастет количество штрафов в размере 10 тысяч рублей. Подобный теперь можно будет схлопотать за распределение товара в неверную категорию или за отсутствие маркировки «18 ».

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#штрафы
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#онлайн
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Полицейский продал убийцам информацию о Дарье Дугиной за 3 350 рублей
Слушание по делу соучастников убийства Дарьи Дугиной отложено до 1 ноября
16 октября 2023, 19:17

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин продал убийцам Дарьи Дугиной информацию о ее личной жизни. Предатель обогатился на 3 350 рублей.
Как сообщил из зала суда корреспондент телеграм-канала Readovka, мужчина для этого использовал свое служебное положение. Для сбора информации он пользовался рабочим компьютером, а также внутреннюю систему Госавтоинспекции. Подготовленные данные экс-полицейский передал другому обвиняемому, Даниилу Чоудхури, который уже также признал свою вину.

Суд отложил рассмотрение дела до 1 ноября нынешнего года. Отец Дарьи Александр Дугин полагает, что все, кто причастен к убийству его дочери, должны понести заслуженное наказание. Однако степень вины каждого из них и строгость меры наказания он оставил на усмотрение суда.

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#данные
#наказание
#отец
#мужчина
#меры
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Два жителя Подмосковья завоевали призы хакатона по ИИ в Южном федеральном округе
16 октября 2023, 18:26

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Два жителя Московской области завоевали награды шестого окружного хакатона по искусственному интеллекту в Южном федеральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов – АНО «Россия – страна возможностей». Победителей хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» наградили в Сочи.
Распознаванием номеров железнодорожных вагонов занимались участники в кейсе от ООО «Статера». На основе фотографий с камер, установленных на разных расстояниях от объекта, они создали программный модуль поиска и распознавания найденных на фото номеров железнодорожных вагонов, нанесённых на борт и платформу с проверкой корректности. Первое место в этом кейсе занял участник команды «Герои ML и магии» из Московской области Олег Сивец.
«Хочу поблагодарить всех за то, что мы были вместе весь хакатон и поддерживали друг друга. Мы все, одногруппники из РТУ МИРЭА, передаём огромное спасибо кафдере ИТ, за то, что она даёт нам такие знания и поддержку. Отдельное спасибо кейсодержателю, потому что это был самый лучший и профессиональный подход к задаче из всех, что были на моём опыте», – сказал Сивец. 
В кейсе от Центра когнитивного моделирования МФТИ и Sber Robotics Lab участники разработали программный модуль планирования поведения робота на основе большой языковой модели. Второе место занял житель Подмосковья Максим Николаев из команды Pressure. 
 
Всего участники хакатона по искусственному интеллекту разработали решения в шести кейсах. До финальных защит дошли 111 команд – 77% от команд на старте соревнования. По итогам соревнований 18 команд-победителей разделили призовой фонд в 3 млн 600 тыс рублей.
 
После завершения хакатонов каждый участник проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, оценку и обратную связь по разработанным решениям, а также возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнёров.

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#ии
#искусственный интеллект
#чемпионат
#подмосковье
#московская область
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Американец забил акулу молотком и чудом избежал тюрьмы
16 октября 2023, 18:05

Фото: istockphoto/Oleh Tiurkin

В американском штате Флорида мужчина забил молотком редкую акулу. После этого ему пришлось несколько раз посетить недешевого психиатра и пройти специальные курсы рыбной ловли.
Житель Флориды Брайан Уэддил на пляже Indian Harbor Beach поймал редкую лимонную акулу и забил ее молотком, передает FOX 13 News. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он лупил хищницу по голове и жабрам, после чего бросил ее обратно в воду. Акула предсказуемо всплыла кверху брюхом, а к рыбаку-молотобойцу через пару дней наведались полицейские.

Уэддилу было предъявлено сразу два обвинения: о вылове редких видов акул и о жестоком обращении с животными. Он был на волосок от тюремного заключения. В итоге суд приговорил его к условному сроку на один год. Также мужчина должен будет выплатить 250 долларов в пользу местного зоопарка, посетить психиатра за свой счет и изучить правила рыбалки на специальных платных курсах.

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#мужчина
#счёт
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В Красногорске прошла встреча с многодетными ветеранами СВО
16 октября 2023, 17:41

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

В красногорском филиале «Защитники Отечества» состоялась встреча с многодетными ветеранами СВО в рамках праздника «День отца». об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Очень рады, что наши уважаемые ветераны откликнулись на наше приглашение. Такие встречи помогают узнать, что волнует ребят. Сегодня взяли в проработку несколько вопросов», - сказала руководитель филиала Государственного фонда “Защитники Отечества” в Московской области Ольга Ермакова. 
На мероприятии рассказали о работе фонда и поздравили с праздником всех присутствующих гостей с днем отца.

Стоит отметить, что у каждого из приглашенных ветеранов СВО в семье  от трех до восьми детей.

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#подмосковье
#красногорск
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В Серебряных Прудах прошла акция «Будь заметен»
16 октября 2023, 16:28

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

В городском округе Серебряные пруды прошла акция «Будь заметен», которая направлена на предупреждения ДТП с пешеходами. об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Госавтонспекция совместно с юными инспекторами движения городского округа Серебряные Пруды напомнили жителям о важности иметь при себе светоотражающие элементы в темное время суток.
 
С приходом осени значительно сократился световой день, поэтому "светоотражатели" становятся главным атрибутом при выходе на улицу, особенно для детей.

Сотрудники инспекции с юными помощниками подарены световозвращающие браслеты для маленьких представителей дорожного движения. а взрослым раздали памятки о безопасности дорожного движения.

Кроме этого, для жителей провели профилактические беседы о важности применения светоотражающих элементов и предупредили о возможных  дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

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