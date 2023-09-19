На Украине предложили заключенным добывать электричество на велогенераторах

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«Его суть проста: мотивировать 50 тысяч заключенных генерировать электроэнергию посредством велогенерационных установок», — рассказал парламентарий о документе.Сергей Гривко выразил надежду, что его законопроект продемонстрирует украинскому обществу альтернативные пути наполнения энергосистемы страны. Он указал на возможность использования в данных целях тренажерных залов.
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