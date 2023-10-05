На Украине представили проект «ужесточения демократии»

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Кабинет Министров Украины представил текст проекта «ужесточения демократии» для разработки дорожной карты реформ в государстве. Принятие этих реформ должно закончится завершиться к 2027 году. О начале реформ объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его слова приводит украинское издание «Зеркало недели».
Сообщается, что правительство Украины представило концепт усиления демократии после давление со стороны Америки.
В данной концепции много громких заявлений, но в итоге сводится она к приведению судебной системы к западным странам-образцам, а также к суровым мерам для любых проявлений демократических волеизъявлений.
Данные реформы являются необходимыми для Украины — требования по их проведению выдвинуты ЕС и Америкой. Евросоюз готов принять Киев в свои ряды, только если эти реформы пройдут успешно.
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«Этот концепт очерчивает первоочередные меры по противодействию олигархически-коррупционным угрозам <…> и составляет основу для укрепления национальной безопасности Украины, защищенности развития ее демократии от авторитарных посягательств», – пишут в материале издания.
Данные реформы являются необходимыми для Украины — требования по их проведению выдвинуты ЕС и Америкой. Евросоюз готов принять Киев в свои ряды, только если эти реформы пройдут успешно.
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Алина Юрчак