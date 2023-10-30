На Украине предупредили граждан о приближении «фантастической беды»

Производитель лапши «Доширак» учредил подразделение в городе Тамбов, специализирующееся на производстве муки, сообщает издание «Коммерсант».

Согласно данным газеты, новое подразделение может разместиться на территории местного комбината с производительностью в 270 тонн продукции в день. Адрес этой производственной единицы совпадает с местонахождением тамбовского мельничного комплекса «Монолит». Согласно информации, после проведенной модернизации в 2019 году данное предприятие способно перерабатывать до 350 тонн зерна в сутки.



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Артем Кузьмин