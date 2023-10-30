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На Украине предупредили граждан о приближении «фантастической беды»

Харченко: Украину ждут фантастические сложности из-за энергетических проблем
30 октября 2023, 08:18
Фото: istock / Alexey Tolmachov

Фото: istock / Alexey Tolmachov

Жители Украины в скором времени столкнутся с фантастическими сложностями, связанными с проблемами энергетики. Такое мнение озвучил директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Youtube-каналу «Радио НВ».
Харченко считает, что тепловая энергетика является большой бедой для Незалежной, так как в большей степени она угольная. Он заявил, что в текущем году с угольной генерацией у Украины возникли сложности.

«В следующем году будет еще сложнее, а через два года будет фантастически сложно», — высказался Харченко.

Он также выразил мнение, что инфраструктура Украины разрушится «сама по себе без всяких ракет», так как является сильно устаревшей. Харченко отметил, что не стоит рассчитывать на финансовую помощь извне для восстановления энергетической системы Украины, так как мир давно переходит на зеленую энергетику.

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#интервью
#мнение
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Аналитики назвали топ-10 профессий с самыми быстрорастущими зарплатами
30 октября 2023, 09:00

Фото: IStock/tiero

Аналитики Авито Работы назвали 10 профессий с самыми быстрорастущими зарплатами по стране. Исследование находится в распоряжении «Радио 1».
Согласно данным, осенью 2023 года общий прирост зарплаты составил 38% год к году и достиг отметки в 60 137. На первых местах оказались фрезеровщики, прирост зарплатных предложений для которых составил 68% и достиг в среднем 98 341 рубля, на втором месте — стропальщики, для них зарплат выросли на 56% – до 69 584 рублей, а третье место заняли токари с ростом в 55%, средняя зарплата у таких специалистов составила 101 017 рублей.

У машинистов прирост составил также 55%, но зарплата в среднем по стране составила 89 551 рубль. У операторов ПК заработная плата выросла на 43% (47 940 рублей), у слесаря – на 41% (67 997 рублей). Сварщикам и водителям автобусов за год зарплату повысили на 39% (79 014 и 71 568 соответственно). У бригадиров и плиточников в процентном соотношении выросла одинаково – на 38%, а среднее предложение по стране составило 120 100 и 102 357 рублей.
«В третьем квартале 2023 года в сфере производства и сельского хозяйства количество вакансий увеличилось в 2,2 раза, а средние предлагаемые зарплаты — на 35 процентов (61 290 рублей). В отрасли строительства спрос работодателей вырос в 1,9 раза. В текущем году компании готовы предложить зарплату в среднем 68 621 рубль, что на 27 процентов выше, чем в аналогичным периодом в прошлом году»‎, — рассказал директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.
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#зарплата
#компании
#спрос
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Родители Кейт Миддлтон вынудили женщину сниматься в порно
Daily Star: Родители Кейт Миддлтон вынудили женщину сниматься в порно
30 октября 2023, 06:02

Фото: iStock/fabioderby

Порноактриса Молли Браш заявила, что сниматься в порно её заставили родители принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Об этом пишет Daily Star.
23-летняя женщина в конце октября развесила в городе Баклбери плакаты со своей фотографией в бирюзовом бюстгальтере. Такое изображение появилось в том числе на воротах зоопарка, владельцем которого является младшая сестра принцессы Уэльской Пипа Миддлтон. 

На каждом плакате было написано: «Вот во что я превратилась! Компания, в которой я работала, выгнала меня. А все потому, что Party Pieces Holdings не расплатилась с кредиторами!».

Браш пояснила, что начала сниматься в порно в январе только потому, что была уволена из компании родителей Кейт Миддлтон.

«Это не часть рекламной компании, но, как видите, плакаты стали отличным пиар-ходом. Думаете, мне ничего не полагается после увольнения? А я думаю, что полагается», — сказала девушка в ходе интервью.

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#интервью
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Власти Дагестана назвали сроки восстановления работы аэропорта Махачкалы
Власти Дагестана: работу аэропорта Махачкалы восстановят в ближайшие дни
30 октября 2023, 04:06

Фото: iStock/Sitikka

Как сообщило правительство Дагестана в своем Telegram-канале, работа аэропорта Махачкалы будет восстановлена в ближайшие дни после проведения проверочных и восстановительных мероприятий.
Ранее Росавиация объявила о закрытии аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов с 29 октября, начиная с 21:40 по московскому времени, и предположительно до 6 ноября, до 02:59.

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«Коммерсант»: «Доширак» открыл подразделение по производству муки
30 октября 2023, 03:47

Фото: iStock/Frolova_Elena

Производитель лапши «Доширак» учредил подразделение в городе Тамбов, специализирующееся на производстве муки, сообщает издание «Коммерсант».
Согласно данным газеты, новое подразделение может разместиться на территории местного комбината с производительностью в 270 тонн продукции в день. Адрес этой производственной единицы совпадает с местонахождением тамбовского мельничного комплекса «Монолит». Согласно информации, после проведенной модернизации в 2019 году данное предприятие способно перерабатывать до 350 тонн зерна в сутки.

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Правительство Дагестана усилило меры безопасности в регионе
30 октября 2023, 03:22

Фото: iStock/Chalabala

В Дагестане усилили меры безопасности в ряде городов и регионов. Об этом сообщает в Телеграм-канале правительства республики.
«Муниципальные образования координируют работу с правоохранительными службами, в городах и районах усилены меры безопасности», — говорится в публикации.

В воскресенье, 29 октября, вечером после прибытия рейса из Тель-Авива на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы прорвалась толпа. Предполагается, что они ищут прилетевших граждан Израиля. Самолёты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправили на другие аэродромы.

По словам местных властей, ситуация в аэропорту столицы Дагестана находится под контролем. Сейчас на месте происшествия работают силовые службы и руководители нескольких ведомств. Также власти призвали жителей ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.

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#дагестан
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Россиянам назвали выплату, которая с 2024 года вырастет в два раза
Юрист Соловьев: В 2024 году вырастут выплаты по больничному листу
30 октября 2023, 02:25

Фото: iStock/Oleg Elkov

​Юрист Иван Соловьёв заявил, что в 2024 году максимальные выплаты по больничному листу вырастут в полтора раза, а в 2025 году такие выплаты станут в два раза выше. Об этом пишет «Прайм».
«В 2024 году размер выплат по больничному листу за один день составит чуть более 4 100 рублей, а в 2025-м — 5 674 рубля. Это обеспечит людям нормальные условия для лечения и выздоровления», — цитирует агентство слова собеседника.

Соловьёв уточнил, что это не социальные выплаты и они не относятся к фонду заработной платы работодателя. Предприятие оплачивает только первые три дня больничного, добавил юрист.

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«Известия»: россиянам вернут бесплатную раздачу интернет-трафика
30 октября 2023, 02:10

Фото: istockphoto /gorodenkoff

Операторы «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и «Теле2» восстановят бесплатную возможность делиться интернет-трафиком с мобильных устройств, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), пишут «Известия».
ФАС направила предупреждение сотовым операторам, включая «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и «Теле2» еще 18 сентября, требуя отменить плату за функцию раздачи интернет-трафика.

Это решение было принято после того, как ФАС получила 186 жалоб от потребителей только в сентябре. ФАС дала компаниям месяц на выполнение требований. Однако представители МТС отказались выполнять условия ФАС, утверждая, что их действия законны.

В случае невыполнения предписания, ФАС может начать процедуру возбуждения дела в отношении этой компании, срок для которой истекает 18 октября.

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Киевский таксист, уволенный за разговор на русском, обратился к украинцам
30 октября 2023, 01:20

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Киевский таксист, уволенный за разговор на русском языке, на украинском языке обратился к соотечественникам. Об этом пишет «Страна.ua».
Мужчина утверждает, что находится дома и нигде не прячется, вопреки слухам в интернете.

«Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые откликнулись на этот инцидент. Также за храбрость тем, кто писал под постами хейтеров и провокаторов свои комментарии. И тем, кто поддерживал меня морально, сидя дома», — говорится в видеообращении, опубликованном таксистом.

Скандал вызвало видео, на котором таксист отказывает общаться с пассажиром на украинском языке, а также вести его дальше. После этого на мужчину в соцсетях обрушился негатив, однако некоторые соотечественники поддержали таксиста.

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Эксперты предупредили россиян о новом способе интернет-мошенничества
«КП»: Эксперты предупредили россиян о новом способе интернет-мошенничества
30 октября 2023, 00:54

Фото: iStock/artoleshko

Эксперт из банка «Тинькофф» рассказали о новый мошеннической схеме для обмана россиян. Так, злоумышленники стали использовать название антифрод сервиса Тинькофф «Защитим или вернем деньги» под видом услуги ВТБ, пишет «КП».
Уточняется, что мошенники убеждают своих жертв в якобы предоставлении такой услуги банком ВТБ. Они утверждают, что при её подключении денежные средства будет под надежной защитой.

После этого они присылают жертве ссылку на сайт, на котором есть кнопка «Подключить». При её нажатии на смартфон устанавливается вирус и злоумышленники получают доступ к банковским приложениям, установленным на телефоне.

Отмечается, что в настоящее время такой портал заблокирован, однако банк просит своих клиентов сохранять бдительность.

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