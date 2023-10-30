На Украине предупредили граждан о приближении «фантастической беды»

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Жители Украины в скором времени столкнутся с фантастическими сложностями, связанными с проблемами энергетики. Такое мнение озвучил директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Youtube-каналу «Радио НВ».
Харченко считает, что тепловая энергетика является большой бедой для Незалежной, так как в большей степени она угольная. Он заявил, что в текущем году с угольной генерацией у Украины возникли сложности.
Он также выразил мнение, что инфраструктура Украины разрушится «сама по себе без всяких ракет», так как является сильно устаревшей. Харченко отметил, что не стоит рассчитывать на финансовую помощь извне для восстановления энергетической системы Украины, так как мир давно переходит на зеленую энергетику.
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«В следующем году будет еще сложнее, а через два года будет фантастически сложно», — высказался Харченко.
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