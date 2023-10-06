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На Украине призвали всех мужчин быть готовыми к призыву в ВСУ

Cтрана.ua: На Украине призвали всех мужчин быть готовыми к призыву в ВСУ
06 октября 2023, 00:53

Спикер Полтавского областного военкомата Роман Истомин заявил, что на Украине каждый мужчина должен быть готов к участию в боевых действиях. Об этом пишет Телеграм-канал «Cтрана.ua».

«Если говорить о «всех» как обо всем населении Украины, то вряд ли. Но если брать именно военнообязанных граждан, то вполне возможно. Я сказал бы так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать родину с оружием в руках», — цитирует издание слова Истомина.

На Украине всеобщая мобилизация была продлена уже несколько раз. Украинские власти прикладывают все усилия, чтобы мужчинам призывного возраста не удавалось выезжать за рубеж и уклоняться от службы.

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Какой праздник 6 октября: памятные даты, традиции
06 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/puflic_senior

День создания первого смайлика, профессиональный праздник работников страховых компаний и торжество, посвященное мученице Ираиде. Редакция «Радио 1» расскажет, какие еще праздники пришлись на 6 октября и кто отмечает именины.

День российского страховщика

 
Профессиональный праздник шестого октября отмечают сотрудники страховых компаний. Поздравлять стоит страховщиков, оценщиков, студентов и преподавателей профильных учебных заведений.

Всемирный день улыбки


                                                                                                                 Фото: iStock/puflic_senior

История возникновения праздника связана с созданием первого в мире смайлика. Во второй половине 20-го века американскому художнику заказали нарисовать визитную карточку для страховой компании. Именно на визитке художник изобразил знакомый смайлик в виде круглой мордочки с улыбкой. В этот день стоит улыбаться друг другу, делиться хорошим настроением и отправлять весёлые смайлики.  

Праздник пледа


Родиной пледов считается Шотландия. Изделия из шерсти помогали переживать суровые зимы в холодной стране. В наши дни пледы стали незаменимым атрибутом уюта. В эти дни принято укрываться любимыми пледами и вспоминать о теплых вещах, для которых постепенно приходит пора.


Всемирный день таблицы умножения


Этот праздник посвящен знаменитой таблице, созданной древнегреческим математиком Пифагором. Интересный факт: старейшая таблица умножения обнаружена в Древнем Вавилоне и имеет возраст примерно 4 000 лет. 

Всемирный день охраны мест обитаний


Торжество учреждено в 1979 году во время конференции в Берне. Страны-участницы ООН отмечают это событие ежегодно. Праздник посвящен природе и призван напомнить людям о важности здоровой окружающей среды. Человечество создает заводы, фермы, возводит города, пользуется транспортом. Все это затрагивает ранее нетронутые территории, причиняя вред окружающей среде. В этот день принято задумываться о последствиях, которые могут наступить при уничтожении растений и животных.

День барсука 

 

                                                                                                                 Фото: iStock/Salinger

Шестого октября отмечается День барсука. Несмотря на миловидность зверька, он вполне может дать отпор и легко поддается провокациям. Барсуки играют важную роль в экосистеме. Зоозащитники в этот день призывают не забывать о значимости животных, рассказывают общественности об образе жизни барсуков.
  

День Ираиды спорной

 
Согласно преданиям, в этот день приходят холода, которые продлятся до Рождества. Торжество установлено в честь мученицы Ираиды. Однажды она пришла к источнику за водой и увидела корабль, на котором плыли окованные цепями верующие христиане. Святая дева пожелала отправиться с ними. На корабле Ираида крестилась и получила имя Раиса. По прибытии в Египет, мученицу первую подвергли пыткам и казнили.
 
В этот день на Руси было принято гадать. Те, у кого были проблемы с финансами приходили на место слияния двух рек. В одинаковые кувшины набиралась вода, после чего ее несли домой и наблюдали. Если вода, набранная из полноводной реки, начнет испаряться быстрее, то неурядицы будут продолжаться.
 
Именины: Ираида, Раиса, Иван, Николай, Ян, Петр

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Педагог Сергиево-Посадской школы стала призёром конкурса «Учитель-дефектолог России»
05 октября 2023, 22:52

Фото: Минобразования МО

Учитель Сергиево-Посадской школы №7 Валентина Галкина стала бронзовым призёром Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России 2023». Она отличилась в номинации «Дефектолог года», сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.
5 октября, в Международный день учителя, были подведены итоги федерального конкурса. В нём участвовали представители 75 регионов, включая новые. Финал проходил в Москве с 3 по 5 октября.
 
Ранее Галкина уже принимала участие в конкурсах профессионального мастерства. В 2017 году она стала победительницей муниципального конкурса «Самый классный классный руководитель».

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#московская область
#минобразования мо
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Более 20 тыс жителей Подмосковья записали животных к ветеринару онлайн
05 октября 2023, 22:35

Фото: Минсельхозпрод МО

С начала года электронной услугой записи питомца к ветеринару воспользовались уже более 20 тыс жителей региона. Об этом информировали в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«Общий поток посетителей клиник Госветслужбы Подмосковья составил почти 82 тыся человек. 24,5% из них записались в клинику онлайн, через региональный портал госуслуг», – уточнили в ведомстве. 
Услуга по записи к ветеринару действует с 1 сентября прошлого года в 24 государственных ветеринарных клиниках Московской области. Популярнее всего среди хозяев домашних животных – запись на приём, вакцинация, стерилизация или кастрация животного.
 
Записать питомца к ветеринару можно через портал государственных и муниципальных услуг Подмосковья. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА. Затем в поиске необходимо ввести «Запись к ветеринару» и заполнить пункты формы. Информация о записи поступит на указанный контактный номер телефона или электронную почту.
 
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#московская область
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Жителям Подмосковья раскрыли пользу лягушек для человека и природы
05 октября 2023, 22:20

Фото: Комлесхоз МО

Обитающие в Подмосковье лягушки могут служить индикаторами чистоты воды, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Там рассказали о пользе этих земноводных.
«Лягушки живут в чистой воде, без примесей, тяжёлых металлов и других загрязнителей. Увидели лягушку или услышали её кваканье – можете смело купаться или ловить рыбу. Головастики питаются водорослями. Это не даёт им разрастаться, что нормализует количество органики в водоёме, препятствует гниению и ухудшению качества воды», – отметили в ведомстве. 
Кроме того, лягушки встроены в пищевые цепочки – нагуливают собственную биомассу на беспозвоночных, а сами становятся едой для рыб и птиц. 
 
И самое главное, подчеркнули в Комлесхозе, – более эффективных истребителей комаров и других насекомых мало. 

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#подмосковье
#фауна
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Глава Дубны Тихомиров наградил Почётных работников образования России
05 октября 2023, 21:53

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров вручил награды преподавателям, удостоенным звания «Почётный работник сферы образования Российской Федерации», победителям и призёрам конкурсов профессионального мастерства. Руководители образовательных учреждений наукограда, лучшие педагоги и воспитатели отмечены почётными грамотами и благодарностями Минпросвещения России, Минобразования Московской области, главы городского округа Дубна и Совета депутатов, благодарственными письмами Госдумы.
«Праздники, посвящённые Международному дню учителя, в Дубне проходят в торжественной обстановке и одновременно – в очень трогательной атмосфере. В этом году традиционно прозвучали тёплые слова признательности в адрес ветеранов-наставников и всех представителей этой благородной профессии за неустанный труд и душевную щедрость, верность учительскому долгу», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
Он отметил, что в школы приходят молодые учителя и продолжают славные традиции, заложенные их предшественниками. Также Тихомиров напомнил, что педагогическое сообщество наукограда находится на лидерских позициях. Об этом говорят успехи ребят на олимпиадах, конкурсах, фестивалях, высокие баллы на ЕГЭ и результаты поступления в вузы.  

Он пообещал вместе с коллегами – сотрудниками городской администрации, при поддержке правительства Московской области и губернатора Андрея Воробьёва будем и дальше прилагать все усилия, чтобы педагоги работали в комфортных условиях.

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В сфере образования Красногорска работают более 4,5 тыс педагогов
05 октября 2023, 21:43

Фото: телеграм-канал Дмитрия Волкова

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков поздравил со сцены ДК «Подмосковье» с профессиональным праздником учителей и ветеранов педагогического труда. Он сообщил, что сегодня в сфере образования муниципалитета трудятся более 4,5 тыс преподавателей.
«Это люди, искренне преданные своей профессии, под началом которых воспитываются и обучаются почти 64 тыс ребят. Открывая этот огромный мир знаний, вы выполняете самую важную миссию просвещения, формирования личности и воспитания патриотов своей Родины. Масштабы непознанного – безграничны, и вместе со своими учениками вы тоже набираетесь опыта, постигаете жизненную мудрость и делитесь ею с детьми», – написал Волков в своём телеграм-канале. 
Он пожелал каждому из учителей здоровья, семейного благополучия, душевного тепла и новых достижений.

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#московская область
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Выступление Путина на пленарном заседании клуба «Валдай» длилось почти 4 часа
Выступление Путина на пленарном заседании клуба «Валдай» длилось 3 часа 40 минут
05 октября 2023, 21:16

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» завершилось, продлившись 3 часа 40 минут.
«Закончу тем, с чего начал: в этом смысле укрепление многополярного мира неизбежно», — такими словами завершил свое выступление глава российского государства.

Напомним, в этом году заседание клуба «Валдай» проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» – экспертно-аналитический центр, который был образован в 2004 году в Великом Новгороде. 

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Уже более 500 подмосковных семей с детьми-инвалидами получают новую выплату
05 октября 2023, 20:58

Фото: Минсоцразвития МО

В Московской области уже более 500 семей с детьми-инвалидами получают новую выплату в размере 18 тыс рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.
Там напомнили, что это решение было принято в этом году по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Выплату могут получить семьи с детьми-инвалидами до 18 лет, у которых в индивидуальной программе реабилитации ребёнка указана III степень ограничения по самообслуживанию. 
 
Одно из условий назначения выплаты – доход семьи, меньше 34,5 тыс рублей на человека. Имущество не учитывается.
 
Подать заявление на выплату можно онлайн по ссылке
 
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Ирина Фаевская оценила работу Доброго дома в Звенигороде
05 октября 2023, 20:31

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и представитель аппарата Уполномоченного по правам человека в России Марина Васина посетили Добрый дом «Одинцовский» в Звенигороде. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена Подмосковья.
«Под моим особым контролем – защита прав граждан, проживающих в Добрых домах Подмосковья. Я и сотрудники моего аппарата регулярно навещаем подопечных этих учреждений», – сказала Фаевская.
В ходе рабочей поездки Фаевская и Васина ознакомились с деятельностью учреждения, с бытом подопечных. На территории Доброго дома расположены баня, прачечная, гараж с автомобильной техникой, подсобное хозяйство, столярная мастерская и теплицы. 
 
Для каждого подопечного в соответствии с его заболеванием разработано специальное меню. Для них предусмотрена социально-трудовая терапия.
 
Всего в Подмосковье расположены девять Добрых домов в Чехове, Раменском, Егорьевске, Шатуре, Ликино-Дулёве, Орехово-Зуеве, Солнечногорске и Коломне.

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