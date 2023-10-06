На Украине призвали всех мужчин быть готовыми к призыву в ВСУ

Спикер Полтавского областного военкомата Роман Истомин заявил, что на Украине каждый мужчина должен быть готов к участию в боевых действиях. Об этом пишет Телеграм-канал «Cтрана.ua».
«Если говорить о «всех» как обо всем населении Украины, то вряд ли. Но если брать именно военнообязанных граждан, то вполне возможно. Я сказал бы так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать родину с оружием в руках», — цитирует издание слова Истомина.
На Украине всеобщая мобилизация была продлена уже несколько раз. Украинские власти прикладывают все усилия, чтобы мужчинам призывного возраста не удавалось выезжать за рубеж и уклоняться от службы.
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