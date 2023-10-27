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Население Украины сократилось до 19 млн из-за разрушительной политики президента Владимира Зеленского. Об этом на блог-платформе Telegraph сообщил украинский оппозиционер, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
Он отметил, что с началом спецоперации Украина погрязла в демографической катастрофе. Огромное количество граждан покинуло страну, часть населения стали гражданами России. Такая тенденция неблагоприятно сказывается на будущем Украины.
Медведчук заявил, что Зеленский совершенно не задумывался о гражданах, когда отказывался от минских соглашений, а в последствии и от мирных переговоров с Россией. Вместо этого он отправил украинцев на фронт.
Также, по словам эксперта, к сокращению численности населения привели экономические проблемы в стране, поскольку резко упало количество трудоспособного населения на фоне увеличившейся нагрузки на госбюджет.
Украинский оппозиционный политик заявил, что в настоящее время на территории страны проживает порядка 19 млн человек.
Отметим, что по данным 2021 года численность населения Украины составляла более 43 млн человек.
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Медведчук заявил, что Зеленский совершенно не задумывался о гражданах, когда отказывался от минских соглашений, а в последствии и от мирных переговоров с Россией. Вместо этого он отправил украинцев на фронт.
Украинский оппозиционный политик заявил, что в настоящее время на территории страны проживает порядка 19 млн человек.
Отметим, что по данным 2021 года численность населения Украины составляла более 43 млн человек.
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Анастасия Чинкова