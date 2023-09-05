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На Украине школьницы в советских фартуках разозлили общественность

«Мрия»: На Украине школьницы в советских фартуках разозлили общественность
05 сентября 2023, 02:46
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

На Украине местные школьницы гуляли в парке в кружевных фартуках «советского образца», чем вызвали недовольство местных властей. Об этом пишет Телеграм-канал «Мрия».
В центральном парке города Черновцы девочек заметила чиновница городского совета Ирина Ткачук. Чиновница подошла к ним, чтобы узнать, «какая школа отличилась» и потребовала, чтобы девочки сменили фартук на вышиванку.

Прохожие поддержали чиновницу и предложили обратиться в полицию, чтобы родителей школьниц привлекли в ответственности.


«Соучредительница объединения «Родители SOS» Алена Парфенова говорит, что этот случай — далеко не единственный за последние годы», — говорится в публикации.

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#школа
#родители
#школьник
#украина
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В Подмосковье начали регистрацию домашних животных
«Известия»: в Подмосковье с 1 сентября начали обязательную регистрацию животных
05 сентября 2023, 02:49

Фото: iStock/Anton Zainchkovsky

В Подмосковье началась обязательная регистрация домашних животных с 1 сентября в соответствии с законом, принятым Мособлдумой. Эту информацию сообщают «Известия».
Регистрация предусматривает создание общей базы данных, где каждому домашнему питомцу будет присвоен уникальный личный номер. Это упростит поиск и возврат потерянных животных и их хозяев.

По словам зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова, владельцам домашних животных нужно подать заявление на портале Госуслуг региона и затем посетить ветеринарную клинику вместе с питомцем.

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#регистрация
#заявление
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Актоэксперт Зиманов предрек дефицит запчастей для иномарок
Актоэксперт Зиманов предрек дефицит запчастей для иномарок
04 сентября 2023, 23:22

Фото: iStock/everydayplus

В России возможен дефицит кузовных деталей для зарубежных автомобилей. Эти запчасти, по его мнению, будут сложно заместить отечественным производством, а также затруднительно их импортировать из-за границы. Такое мнение высказал доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Лев Зиманов в интервью URA.ru.
Зиманов также подчеркнул, что в первую очередь стоит обеспокоиться владельцам иностранных автомобилей, особенно в отношении кузовных деталей. Он утверждает, что замена этих деталей представляется крайне сложной задачей. Дефицит может привести к увеличению цен на эти компоненты.

Зиманов также указал на возможное увеличение цен на запчасти для автомобилей в России в будущем. Он считает, что уже наблюдаемое повышение стоимости на 20% за год — это только начало. Он отмечает, что прогнозировать данную ситуацию сложно, так как она зависит от нескольких факторов, таких как валютный курс и сложности в доставке. Он также подчеркивает, что стабилизация цен возможна только при условии успешной импортозамены большей части запчастей и развитии производства на территории России.

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#курс
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#отключение
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Наводчику танка «Алёша» подарили табун лошадей, машину и участок
Герою России Неустроеву подарили в Якутии табун лошадей, машину и участок
04 сентября 2023, 22:38

Фото: iStock/Evgeny555

Жители Якутии подарили наводчику героического танка «Алёша» Алексею Неустроеву табун лошадей, автомобиль «УАЗ» и земельный участок, сообщил глава села Танда Савва Егоров в интервью «РИА Новости».
«Главы наслегов Усть-Алданского района решили подарить ему табун лошадей. Если быть точнее, 10 жеребят и одного жеребца. Передадут их в ноябре. Пока Алексей на СВО, за животными будут присматривать его родные братья. Друзья-земляки подарили ему земельный участок в СОНТ «Сатал» в городе Якутске. А глава Усть-Алданского района вручил Леше ключи от автомобиля «УАЗ», - прокомментировал ситуацию Егоров. 

Он также рассказал, что в селе Неустроева знают как очень скромного парня. У него пока нет жены и детей, сам он из многодетной семьи. Односельчане желают ему скорейшего возвращения к гражданской жизни. 

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины растерялись, после того как экипаж российского танка «Алеша» в одиночку уничтожил 8 единиц военной техники ВСУ. 

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#подарки
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#якутия
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В Ярославской области введут штрафы за плевки
В Ярославской области начнут штрафовать за плевки в общественных местах
04 сентября 2023, 22:24

Фото: iStock/Karl-Hendrik Tittel

В Ярославской области начнут штрафовать за плевки в общественных местах, сообщается на официальном сайте правительства региона.
Ярославская область стала первым регионом в России, в котором была введена материальная ответственность за плевки в общественных местах. 

«Правонарушители получают только предупреждения. Но с 7 сентября, когда исполнится два месяца с момента введения новой нормы, их будут наказывать в соответствии с законом – штрафом в полторы тысячи рублей», - прокомментировали ситуацию в сообщении правительства.

Отмечается, что за два месяца действия закона было выявлено более 50 нарушений. Прецеденты фиксируются при помощи камер видеонаблюдения.

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#штрафы
#правительство
#нарушения
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Путин поздравил работников нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником
04 сентября 2023, 21:15

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтегазовой отрасли с прошедшим профессиональным праздником. Об этом Путин сообщил на совещании по вопросам СПГ в Сочи.
В своем поздравлении глава российского государства поблагодарил людей, которые заняты в этой важной сфере за верность традициям и напряженную, эффективную работу. Путин отметил, что деятельность работников нефтегазовой промышленности вносит большой вклад в развитие экономики России.

Напомним, ранее Путин наградил старшую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. 25-летняя Айшат Кадырова занимает должность министра культуры Чеченской Республики.

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#указ
#развитие
#путин
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Роскомнадзор: сбои в работе YouTube в России не связаны с действиями ведомства
04 сентября 2023, 20:54

Фото: iStock/Thapana Onphalai

В Роскомнадзоре заявили РБК, что сбои в работе YouTube в России не связаны с действиями ведомства.
По информации DownRadar, пользователи из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Краснодара начали жаловаться на неполадки около 16:00 по московскому времени. Источник Forbes сообщил, что проблема исходит от Роскомнадзора и установленных на сетях операторов технических средств противодействия угрозам.

Напомним, Министерство цифрового развития РФ опубликовало проект закона, который наделит Роскомнадзор возможностью блокировать сайты и сервисы, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок в РФ.

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#пользователи
#роскомнадзор
#сбой
#youtube
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Путин поручил до 15 ноября учредить премии за выдающиеся научные открытия
04 сентября 2023, 20:12

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил доложить об учреждении в России премий за выдающиеся научные открытия и достижения в области будущих технологий до 15 ноября. Об этом говорится на сайте Кремля.
Сообщается, что ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин. 

Напомним, в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения создали прибор для биометрического определения личности по рисунку вен ладони. Отмечается, что прибор также сможет определять различные заболевания.

Новая система может обрабатывать изображения при помощи технологии компьютерного зрения, а отсканированный участок ладони подаётся алгоритму идентификации на основе сверхточных нейронных сетей.

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#участок
#технологии
#михаил мишустин
#заболевания
#прибор
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Минэкологии наказало двоих граждан за незаконную перевозку мусора в Одинцовском округе
04 сентября 2023, 18:59

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья вынесли два постановления об административных наказаниях по фактам незаконной перевозки строительного мусора в Одинцовском городском округе.

Сотрудниками регионального министерства экологии были привлечены к административной ответственности 2 водителя большегрузных автомобилей, которые нелегально транспортировали отходы в муниципалитете.

Все нарушители были задержаны с поличным в ходе контрольных мероприятий с участием сотрудников полиции.

«Один водитель был остановлен на автодороге Шихово-Шарапино-Кубинка. Второй — в деревне Дарьино. Оба гражданина перевозили лом бетона, кирпича и другие строительные отходы без разрешительных документов. Нарушители оштрафованы, сброс отходов удалось предотвратить», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

На прошлой неделе удалось предотвратить несакционированный сброс мусора около 40 раз, общая сумма штрафов по вынесенным постановлениям составила 1,5 миллиона рублей.

Перевозить отходы ОССиГ можно только после получения специализированного талона. Получить разрешающий талон можно на сайте. Заниматься переработкой ОССиГ имеют возможность только специализированные организации.

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Сумма штрафов за незаконную перевозку мусора составила 1,5 млрд рублей.

В Подмосковье установят камеры, чтобы предотвратить несанкционированный выброс мусора.
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#кубинка
#водитель
#нарушители
#отходы
#министр
#тихон фирсов
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Травматолог Григорьева объяснила, как подобрать школьнику письменный стол
04 сентября 2023, 18:58

Фото: Istockphoto / Motortion

Письменный стол для ежедневного выполнения школьником домашнего задания должен быть не только красивым, но и правильным. Об этом заявила заведующая детским ортопедическим реабилитационным отделением Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Наталья Григорьева. Она рассказала, как выбрать стол, чтобы не навредить ребёнку.
«Он должен быть не менее метра в длину. Ребёнок должен чувствовать себя комфортно и иметь достаточно пространства для работы. Столешница должна быть на одном уровне с солнечным сплетением. Ноги ребёнка должны стоять на полу под прямым углом, а локти свободно касаться столешницы», – сказала Григорьева.
Кроме того, она отметила, что для ног под столом должно быть свободное пространство не менее 0,5 кв м. Стопы ученика должны стоять ровно на полу.
«При этом столешница должна быть немного под наклоном. При долгом сидении ребёнок начинает горбиться, что может вызвать нарушение осанки. Небольшой наклон письменной поверхности поможет правильно распределить нагрузку на позвоночник. В идеале стол должен позволять фиксировать угол наклона крышки в нескольких положениях», – отметила травматолог. 
Не менее внимательно стоит подходить к выбору стула. Стол и стул должны соответствовать друг другу и росту ребёнка, заключила Грирорьева. 
 
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#минздрав мо
#московская область
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