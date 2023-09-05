На Украине школьницы в советских фартуках разозлили общественность

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Прохожие поддержали чиновницу и предложили обратиться в полицию, чтобы родителей школьниц привлекли в ответственности.
«Соучредительница объединения «Родители SOS» Алена Парфенова говорит, что этот случай — далеко не единственный за последние годы», — говорится в публикации.
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