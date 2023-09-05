На Украине школьницы в советских фартуках разозлили общественность

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья вынесли два постановления об административных наказаниях по фактам незаконной перевозки строительного мусора в Одинцовском городском округе.

Сотрудниками регионального министерства экологии были привлечены к административной ответственности 2 водителя большегрузных автомобилей, которые нелегально транспортировали отходы в муниципалитете.

Все нарушители были задержаны с поличным в ходе контрольных мероприятий с участием сотрудников полиции.

«Один водитель был остановлен на автодороге Шихово-Шарапино-Кубинка. Второй — в деревне Дарьино. Оба гражданина перевозили лом бетона, кирпича и другие строительные отходы без разрешительных документов. Нарушители оштрафованы, сброс отходов удалось предотвратить», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

На прошлой неделе удалось предотвратить несакционированный сброс мусора около 40 раз, общая сумма штрафов по вынесенным постановлениям составила 1,5 миллиона рублей.

Перевозить отходы ОССиГ можно только после получения специализированного талона. Получить разрешающий талон можно на сайте. Заниматься переработкой ОССиГ имеют возможность только специализированные организации.

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