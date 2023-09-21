На Украине теперь слово «Россия» будут писать с маленькой буквы

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«Национальная комиссия по стандартам государственного языка сообщает, что написание названий "Российская Федерация", "Россия", "Москва", "Государственная дума РФ" и так далее со строчной буквы можно не квалифицировать как отклонение от норм украинского языка», - говорится в тексте документа.
Уточняется, что речь идёт о текстах, не несущих в себе официального характера. В документах эти слова по-прежнему будут писать с заглавной буквы из-за требований минюста.
Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что проведение уроков на русском языке в украинских школах противоречит законодательству. Министр считает, что Украине «не по дороге с русским миром, поэтому не следует готовить детей к использованию русского языка».
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