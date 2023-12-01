На Украине водители пожаловались на польских «пиратов»

В России впервые вступили в силу ограничения на использование летней резины в декабре, январе и феврале, пишет «Лента.ру».

Эти изменения были внесены постановлением правительства, касающимся использования транспортных средств и обязанностей должностных лиц по безопасности дорожного движения, действующим с 1 сентября 2023 года. Водителей теперь могут оштрафовать на 500 рублей за нарушение, однако в ГИБДД заявили, что не будут налагать штрафы.



Одно из положений, запрещающих эксплуатацию транспортных средств, указывает, что зимой (в декабре, январе и феврале) на транспортных средствах категорий M1 (легковые автомобили) и N1 не должны использоваться летние шины.



Несмотря на это, в ГИБДД заверили, что не собираются применять штрафы водителям за использование летних шин зимой. Глава Госавтоинспекции Михаил Черников обещал не эвакуировать автомобили на штрафстоянку из-за этого нарушения. Представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что сотрудники МВД в первую очередь направлены на помощь и разъяснения водителям.



Однако адвокат Илья Весновский считает, что заявления представителей МВД не обнадеживают. По его словам, будет ясно, как будет применяться штрафная практика за использование летней резины в зимний период уже в ближайшее время.



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