На Украине водители пожаловались на польских «пиратов»

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На Украине водителей разозлила акция польских фермеров и перевозчиков, которые устроили протест на границе. Украинцы называют их пиратами, пишет газета País.
«Эти люди — террористы, они как пираты в Ливии, и самое страшное, что их мало, но они пользуются поддержкой Варшавы», — цитирует издание слова собеседника из числа украинских водителей.
Мужчина рассказал, что ему семь дней пришлось провести на границе, не имея возможности посетить душ или туалет.
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Диана Аванесян