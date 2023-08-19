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На Украине вручили повестки участникам крестного хода в Почаевскую лавру

В СПЖ сообщили о вручении повесток участникам крестного хода в Почаевскую лавру
19 августа 2023, 00:14

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Христианам, приехавшим в Свято-Успенскую Почаевскую лавру для участия в крестом ходу, военные вручают повестки. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).
Отмечается, что сотрудники военкомата дежурили в селе Должок около храма Рождества Богородицы и у кафедрального собора УПЦ в Каменце-Подольском, так как верующие оттуда отправлялись в Почаев.

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#крестный ход
#украина
#военком
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В России расширили категории медработников, получающих специальные соцвыплаты
19 августа 2023, 00:27

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

В России расширили перечень категорий медработников, получающих специальные соцвыплаты. Об этом пишет RT со ссылкой на правительство РФ.
Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Отмечается, что в данный список также включены медработники с высшим немедицинским образованием.

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#социальные выплаты
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Лучшего лесного пожарного России определят в Московской области
18 августа 2023, 22:58

Фото: Комлесхоз МО

В подмосковном Софрине 5-8 сентября проведут IX Всероссийский конкурс «Лучший лесной пожарный 2023». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Мастерство и сноровку на соревнованиях продемонстрируют профессионалы охраны лесов и работники добровольческих организаций России, а также представители иностранных государств. Второй год подряд конкурс будет проходить с международным участием», – говорится в сообщении.
Подмосковье на конкурсе будет представлять начальник лесопожарной станции первого типа «Талдом», специалист лесного хозяйства Максим Рябов. В пошлом году он участвовал в федеральном конкурсе «Лучший лесной пожарный 2022».

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#природные пожары
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Под Можайском снесли два аварийных больничных здания
18 августа 2023, 22:02

Фото: Минимущество МО

В Можайском городском округе снесли два аварийных объектов. Ликвидированы отжившие своё здания в населённых пунктах Тропарёво и Уваровка. Об этом сообщает издание «Можайск. Новая жизнь».
В селе Тропарёво находился старый корпус Можайской центральной районной больницы, который построили ещё в 1917 году. Более 10 лет здание не эксплуатировалось и находится в полуразрушенном состоянии. Строительство нового не потребуется.
 
Здание в рабочем посёлке Уваровка площадью 480 кв м было построено в 1962 году и тоже использовалось в медицинских целях. Освободившиеся участки будут облагорожены.
 
В этом году Министерство имущественных отношений региона приняло решение о сносе шести аварийных объектов, расположенных в городских округах Лыткарино, Домодедово, Орехово-Зуево, Люберцы и Можайск.

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Бюджет Подмосковья за семь месяцев пополнился на 19 млн рублей «мусорных» штрафов
18 августа 2023, 21:09

Фото: Минэкологии МО

В бюджет Московской области за семь месяцев взыскано 19 млн рублей штрафов за незаконный сброс мусора. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности региона.
Для поимки нарушителей и составления административных материалов используют современные комплексы фото-видеофиксации с искусственным интеллектом. Они помогают в работе инспекторам регионального надзора в сфере экологии и содержания территорий, сотрудникам ДПС и участковым полиции.
«С нелегалов взыскивают административный штраф в размере от 3 до 250 тыс рублей. Сумма зависит от того, является нарушитель физическим или юридическим лицом. Промежуточный итог – за семь месяцев работы в бюджет Московской области взыскано 19 млн рублей «мусорных» штрафов, назначенных посредством видеофиксации нарушений», – отметили в пресс-службе. 
Там добавили, что в Московской области вопрос борьбы с нелегальными перевозчиками бытового и строительного мусора находится на особом контроле. Мероприятия по поимке злостных нарушителей будут продолжены. 

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Минтруд: зарплаты работников госорганов проиндексируют на 5,5%
18 августа 2023, 20:43

Фото: iStock/Fascinadora

Правительство подписало постановление об индексации на 5,5% зарплат сотрудников госорганов, которые не являются госслужащими. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.
Отмечается, что к сотрудникам, которые не являются госслужащими, относятся коменданты, стенографисты, экспедиторы, кассиры и другие. Индексация произойдет с 1 октября 2023 года.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить педагогов российских спортивных школ, которые вернули себе статус образовательных организаций, достойными зарплатами, наравне с другими работниками сферы образования. Он сообщил, что в системе образования произошли некоторые изменения, в связи с которыми производится рост заработных плат учителям, увеличивается продолжительность отпусков, упрощается процедура аттестации и многое другое.

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На территории КПО «Восток» собирают первый урожай яблок с техногрунта
18 августа 2023, 20:42

Фото: МинЖКХ МО

Комплекс по переработке отходов «Восток» вырастил первый урожай яблок в техногрунте. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Сад КПО «Восток» высажен на площади 300 кв м. Всего там 10 клумб и газонов с разнообразными цветами, деревьями и кустарниками, выращенными в обычной почве и в техногрунте.
 
Первыми сотрудники комплекса попробовали плоды жимолости, позже созрели красная и чёрная смородина, сорта сливы «Смолинка» и «Ренклод Тамбовский». Все плодовые деревья высажены на земляном грунте.
 
Больше всего плодов - на яблонях сорта «Китайская золотая». На знаменитых в Поволжье яблонях «Жигулёвское» – пока два яблока.
 
В этом году к садово-огородным зонам прибавилась ещё одна. Бригада опытных озеленителей высадила на этом участке в кадках чёрную ольху, иву булата и клен. Между ними расположились напольные светильники и дизайнерская лавка. Эта площадка стала местом отдыха персонала в обеденный перерыв.
 
Поспел и урожай овощей, высаженных на экспериментальном огороде. Тыквы, кабачки и картофель, посаженные в обыкновенной почве и на техногрунте, готовы к отправке в специальную лабораторию на исследование.
 
КПО Восток уже третий год ведет экспериментальную работу по наблюдению за возможностями использования техногрунта в садоводстве. Анализы первых двух лет показали, что содержание тяжёлых металлов в урожае на техногрунте в два раза ниже нормы.

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#подмосковье
#московская область
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Работу системы сортировки багажа в аэропорту Домодедово ускорили в три раза
18 августа 2023, 20:28

Фото: Минтранс МО

Аэропорт Домодедово установил в новом сегменте терминала Т2 уникальную систему автоматической сортировки багажа. Это позволило увеличить скорость транспортировки багажа по системе до 1,5 м/сек, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
В состав системы входят 88 стоек регистрации, разветвлённая сеть транспортировки багажа, пятиуровневая система его досмотра, системы контроля безопасности и таможенного досмотра, а также многоуровневая система хранения. 
 
Создан также новый роботизированный склад временного хранения багажа, не имеющий аналогов в других российских аэропортах. Теперь сумки и чемоданы путешественников, сдающих свои вещи заранее, попадают на склад временного хранения. Комплекс состоит из 12 трёхметровых стеллажей, между которыми по специальным рельсам двигаются шесть мини-роботов. Они распределяют багаж по соответствующим ячейкам. Склад рассчитан на 1,1 тыс мест.
 
Интеллектуальное программное обеспечение в новой системе позволяет контролировать все этапы транспортировки с момента сдачи багажа до его погрузки в самолёт. Система индивидуальных носителей позволяет доставить багаж к месту комплектации рейса в три раза быстрее, чем в АССБ конвейерного типа. Таким образом, при общем объёме обработки 5,4 тыс единиц багажа в час время на обработку одной единицы от стойки регистрации до загрузки на борт составляет всего 14 минут.

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#подмосковье
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Молодёжь из Химок побывала на форуме «Армия-2023»
18 августа 2023, 19:56

Фото: отдел по молодёжной политике г. о. Химки

Воспитанники военно-патриотического объединения «СОВА», активисты регионального ресурсного центра «Волонтёры Подмосковья» и «Молодой Гвардии» побывали на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Поездку организовали при поддержке администрации городского округа Химки и главы муниципалитета Дмитрия Волошина.
«Впечатляюще, масштабно, сильно! Больше всего понравился Главный храм Вооруженных сил России. А ещё мы прошли 1418 шагов по дороге Памяти. Устали, но это того стоило», – поделилась впечатлениями активистка «Молодой Гвардии» Диана Черепнёва.    
 Юные химчане посетили главный храм, музейный комплекс «Дорога Памяти. 1418 шагов к Победе», познакомились с инновационными технологиями в военной сфере. Подросткам рассказали о продукции военного назначения – от формы для бойцов до современных танков и боевых самолётов.  

Среди экспонатов представлены и химкинские разработки. Так, специалисты Научно-производственного центра «Фармзащита» показали инновационные лекарственные препараты, антидоты, радиопротекторы, разработки службы крови, укладки для спасателей и бойцов войск радиационной, химической и биологической защиты. 
 
В форуме приняли участие также химкинские НПО имени С.А. Лавочкина и НПО «Энергомаш». Научный центр имени С.А. Лавочкина показал макет первой в истории России автоматической станции «Луна-25» для исследования лунного грунта. Аппарат уже успешно запустили с космодрома «Восточный». А сотрудники «Энергомаш» представили жидкостные двигатели для ракет-носителей и космических кораблей.

Форум проводится в России с 2015 года. В этом году около 1,5 тыс предприятий представили на нём около 28 тыс образцов продукции военного и двойного назначения. Завершится форум 20 августа.  

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#армия
#подмосковье
#московская область
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В Екатеринбурге достали 50-летнюю Капсулу времени
18 августа 2023, 19:47

Фото: istockphoto/Trifonov_Evgeniy

50 лет назад в Историческом сквере заложили Капсулу времени.
«КП» пишет, что люди собрались на проспекте Ленина прямо на Плотинке, желая увидеть, как будут вскрывать капсулу.
 
Сначала рабочие краном убрали тяжелый люк, на котором было указано, когда капсулу необходимо вскрывать, затем сняли бетонный цилиндр и вынули стальной «футляр». Капсулу висела над толпой на лебедке несколько минут. Затем ее опустили на сцену.
 
«Если вы ждёте, что её сейчас откроют, то знайте, что вскрывать её сегодня не будут. Она два дня будет висеть на сцене, чтобы все смогли сфотографироваться с ней. Вскроют её в тихих и спокойных условиях Музея истории Екатеринбурга», - сообщил ведущий церемонии.
Содержимое Капсулы времени будет частью экспозиции Музея истории Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге начались съёмки шпионской драмы «Берлинская жара», который выйдет уже в 2024 году.
Сериал расскажет о роли советской разведки и отечественной науки в создании ядерного щита СССР, а также о поединке с британскими спецслужбами за информацию об урановой программе нацистской Германии.Известно, что в сериале планируется восемь серий.

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