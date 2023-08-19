На Украине вручили повестки участникам крестного хода в Почаевскую лавру

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Христианам, приехавшим в Свято-Успенскую Почаевскую лавру для участия в крестом ходу, военные вручают повестки. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).
Отмечается, что сотрудники военкомата дежурили в селе Должок около храма Рождества Богородицы и у кафедрального собора УПЦ в Каменце-Подольском, так как верующие оттуда отправлялись в Почаев.
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Диана Аванесян