На Украине вводят новый православный календарь

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Православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский церковный календарь. Теперь христианские праздники Киев будет отмечать со всей Европой, на 13 дней раньше.
ПЦУ приняла новоюлианский календарь, в котором даты праздников совпадают с григорианским, для того, чтобы максимально отмежеваться от русской церковной культуры. За нововведения проголосовали епископы ПЦУ на архиерейском соборе. Против выступил только один священник.
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