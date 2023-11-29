На Украине зафиксировали дефицит электроэнергии

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В энергосистеме Украины наблюдается острый дефицит электроэнергии. Об этом сообщила украинская энергокомпания «Укрэнерго» в своем телеграм-канале.
Представители организации сообщили, что дефицит в стране возник из-за ухудшающихся погодных условий. Потребители электроэнергии из наиболее пострадавших от непогоды регионов, используют ресурс больше обычного.
В «Укрэнерго» в настоящее время не сообщают о возможных отключениях электричества, однако то, что ситуация в энергосистеме возникла критическая, уже признали.
Прежде сообщалось, что из-за установления непогоды, дефицит электроэнергии увеличился в два раза. На фоне увеличенного потребления ресурса, Украине была оказана аварийная помощь из Польши и Румынии.
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В «Укрэнерго» в настоящее время не сообщают о возможных отключениях электричества, однако то, что ситуация в энергосистеме возникла критическая, уже признали.
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Анастасия Крестьянова