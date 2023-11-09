На Украине запретили видеосервисы с российскими фильмами и телеканалами

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
На Украине запретили трансляцию 16 видеосервисов, которые предоставляют доступ к российским телеканалам и фильмам. Об этом сообщается на сайте Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины.
Уточняется, что под запрет попали онлайн-кинотеатры «Амедиатека», Kion, Filmix, «Киноточка» и «Баскино».
А также сервисы онлайн-телевидения «Триколор Кино и ТВ», «Лайм HD TV», «Смотрёшка» и «Цифровое ТВ 20 каналов».
Как пояснили в медиарегуляторе, причиной запрета на данные площадки стало предоставление ими доступа к российскому концерту на территории Украины.
Напомним, что на Украине стремительными темпами реализуются программы по борьбе с российской культурой и языком. В 2019 году Верховной радой был принят закон, по которому все граждане при любых обстоятельства должны разговаривать на украинском языке. Также, в стране переименовываются улицы, которые связаны с Россией и сносятся памятники великим русским личностям.
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А также сервисы онлайн-телевидения «Триколор Кино и ТВ», «Лайм HD TV», «Смотрёшка» и «Цифровое ТВ 20 каналов».
Напомним, что на Украине стремительными темпами реализуются программы по борьбе с российской культурой и языком. В 2019 году Верховной радой был принят закон, по которому все граждане при любых обстоятельства должны разговаривать на украинском языке. Также, в стране переименовываются улицы, которые связаны с Россией и сносятся памятники великим русским личностям.
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Анастасия Чинкова