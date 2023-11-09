На Украине заявили, что русского нацменьшинства в стране не существует

9 ноября во всем мире отмечается праздник, посвященный усыновлению. Он был учрежден с целью привлечения внимания общественности к проблемам детей-сирот и приемных семей. Редакция «Радио 1» расскажет об истории торжества и о том, как усыновить ребенка в России в 2023 году.