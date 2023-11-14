На Украине заявили о гражданской войне в Закарпатье

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Экс-советник президента Украины Олег Соскин заявил, что действия Владимира Зеленского ведут к развязыванию гражданской войны в Закарпатье. Об этом он сказал на своём Youtube-канале.
«Должен какой-то регион взорваться, все показывает, что скорее всего Закарпатье взорвется. Действия президента Украины ведут к началу гражданской войны в стране», — считает Соскин.
Он также с сарказмом похвалил президента Зеленского, отметив его «хорошую работу».
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