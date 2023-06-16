На Украине заявили о прекрасном аппетите Буданова

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Напомним, ранее представители силовых структур РФ заявляли, что Буданов пострадал при прилете на штаб-квартиру управления в Киеве и сейчас находится на лечении в Берлине.
По его словам, у Буданова сейчас много планов и работы, он постоянно занят и у него совершенно нет времени для публичных выступлений.
Отмечается, что Буданов лично не выходил на связь именно с 29 мая – того дня, когда по штаб-квартире ГУР прилетел снаряд.
Ранее «Радио 1» сообщало, как американский полковник, ветеран войны во Вьетнаме Дик Блэк заявил, что украинское контрнаступление наткнулось на «стальную стену».