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На Украине заявили о проблемах на трех КПП на границе с Польшей

Погранслужба Украины: на трех КПП на границе с Польшей затруднено движение
06 ноября 2023, 18:13
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

Движение грузовиков затруднено в трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. Об этом сообщили в госпогранслужбе Украины в телеграм-канале.
Отмечается, что протестующие планируют пропускать по одному грузовому автомобилю в час, а также грузовые автомобили гуманитарными грузами.

Ранее польские перевозчики пообещали не блокировать движение автобусам, легковым автомобилям и грузовикам с гуманитарным грузом. По словам представителя украинской Госпогранслужбы Андрея Демченко, блокада пунктов пропуска на границе с Украиной запланирована на 14.00 мск и якобы не будет долго длиться.


Напомним, Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» сообщила в своем телеграм-канале, что польские перевозчики с 3 ноября могут начать забастовку и перекрыть все пункты пропуска на украинской границе из-за растущей конкуренции международных перевозок между Украиной и Евросоюзом. Основная причина такой акции заключается в повышенной конкуренции.

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#движение
#автомобили
#пропуска
#акции
#украина
#польша
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Бывший протодиакон Кураев уехал из России в День народного единства
06 ноября 2023, 17:15

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Лишенный сана бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев сообщил, что покинул страну в День народного единства.
«Забавно вышло: откололся в день народного единства :) Просто «судьба диссидента», – такую подпись Кураев оставил в своём блоге в «Живом журнале» в понедельник. Он сопроводил запись фотографией с чемоданами, где видна надпись на чешском.
Ранее Кураев говорил РИА Новости, что скоро покинет РФ и уедёт в столицу Чехии Прагу, где будет работать.

Андрея Кураева лишили сана в 2020 году за «систематический и многолетний характер клеветнической деятельности» и оскорбительные высказывания в «Живом журнале» в день смерти протоиерея Александра Агейкина.

Ранее сообщалось, что внучка дагестанского поэта Гамзатова получила израильское гражданство. В социальной сети 45-летняя Шахри Амирханова написала, что потерять родину для неё оказалось не так болезненно, как она думала.

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#россия
#новости
#день народного единства
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Хинштейн подчеркнул, что использование VPN в России не запрещено
Хинштейн: использование VPN в России не запрещено, это выбор каждого
06 ноября 2023, 17:07

Фото: iStock/Pinkypills

Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн заявил, что использование VPN в России не запрещено, но это выбор каждого. Об этом Хинштейн сообщил на просветительском марафоне «Знание. Первые» в рамках выставки «Россия» на ВДНХ.
По словам парламентария, VPN является устройством, обманывающим сети и проводящим трафик, минуя границы РФ, это означает, что пользователь доверяет все данные неизвестным лицам. Хинштейн напомнил, что большинство VPN-сервисов используют конфиденциальные данные.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор займётся разработкой критериев ограничения доступа к материалам, содержащим информацию о способах обхода блокировок запрещённых ресурсов.  с 1 марта 2024 года будут заблокированы все VPN-сервисы, которые предоставляют доступ в запрещённые в России ресурсы.

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#роскомнадзор
#ограничения
#трафик
#рф
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Матвиенко предлагает создать в РФ министерство счастья
06 ноября 2023, 16:57

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает создать в России министерство счастья.
Данное предложение она озвучила во время выступления на марафоне «Знание. Первые» в рамках выставки-форума «Россия».

«Вот вы знаете, я мечтала, даже предлагала: «Давайте создадим в России министерство счастья», – рассказала Валентина Матвиенко.
По её мнению, такое ведомство может рассматривать новые законы и постановления, а потом определять, сделают ли они россиян счастливее.

«Пока группа поддержки у меня маленькая. Присоединяйтесь, пожалуйста. Я думаю, что придет время, когда мы в России создадим министерство счастья. У вас есть шанс стать министром», – сказала в заключении Валентина Матвиенко.
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#валентина матвиенко
#министерство
#россия
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В Аргентине фанат не смог пережить проигрыш команды «Бока Хуниорс»
06 ноября 2023, 16:27

Фото: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез

Болельщик «Бока Хуниорс» покончил с собой после поражения команды в Кубке Либертадорес.
Marca пишет, что в субботу «Бока Хуниорс» проиграл «Флуминенсе» из Бразилии (1:2). Матч проходил на «Маракане» в Рио-де-Жанейро.

23-летний полицейский Марсело Моралес из Буэнос-Айреса являлся страстным болельщиком. Накануне матча он предупреждал родных, что покончит с жизнью, если его команда проиграет.

«Когда команда проигрывала, ему было плохо, он становился очень грустным, разбивал вещи, говорил, что «Бока» - величайшая команда. Однако «Бока» - помойка, они убили его. Теперь у меня его нет, и ни один игрок не передал свои соболезнования», - рассказывает мать болельщика.
По словам женщины, она не думала, что её сын дойдет до такого. Родители считали, что сын шутит, когда говорит о самоубийстве из-за проигрыша команды.

«Мы думали, что он шутит. Пусть молодые люди одумаются, пусть думают о своей семье», - добавила женщина.
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#футбол
#спорт
#болельщик
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«Аэрофлот» сорвал концерт джазового квартета Петра Востокова в Тюмени
06 ноября 2023, 16:08

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

На рейс оказалось продано больше билетов, чем мог вместить самолёт.
Shot пишет, что 38-летнему музыканту Петру Востокову не досталось места, чтобы вылететь из Москвы. Трубач должен был выступать с квартетом в концертном зале FABRIC JAZZ в Тюмени в субботу. Утренним рейсом артист планировал прилететь туда из Москвы. Но в Шереметьево ему сообщили о «невозможности предоставления мест».

В качестве компенсации музыканту предложили билет в бизнес-класс, но следующий рейс был через сутки. В итоге организаторам джазового вечера пришлось отменять концерт, приносить извинения и возмещать убытки.

Ранее «Аэрофлот» аннулировал билеты пассажиров, которые купили дешёвые места на рейсы Екатеринбург—Пхукет. В авиакомпании сказали, что цены упали из-за технического сбоя. 

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#аэрофлот
#самолёты
#аэропорт
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Внучка дагестанского поэта Гамзатова получила израильское гражданство
06 ноября 2023, 15:56

Фото: IStock/John Theodor

Шахри Амирханова получила израильский паспорт.
В социальной сети 45-летняя Шахри Амирханова написала, что потерять родину для неё оказалось не так болезненно, как она думала.
Экс-главный редактор российских изданий Harper’s Bazaar и Tatler, издатель англоязычного медиа-проекта INRUSSIA получила израильское гражданство.

«Удивлена, польщена и горжусь. Спасибо, что приняли меня с любовью в моем новом доме. Я горда и рада быть здесь», — написала Шахри Амирханова в одной из социальных сетей.
Ранее актёр Алексей Панин получил гражданство Соединенных Штатов Америки, фотографию с американским паспортом на фоне украинского флага Панин* опубликовал в своей социальной сети.

«Три года, пока жил в Испании, поработал на Госдепартамент США», - так Панин* подписал опубликованное фото.
Напомним, Панин* перебрался из РФ в Испанию осенью 2020 года, а с началом специальной военной операции он неоднократно высказывался против проведения СВО и российских властей.

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*признан иностранным агентом на территории РФ
#гражданство
#израиль
#дагестан
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В Москве экстренно госпитализировали народного артиста Соломина
06 ноября 2023, 13:42

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Юрия Соломина экстренно госпитализировали с инсультом в Москве.
Об этом пишет тг-канал Mash. В июне актёру и режиссёру исполнилось 88 лет. Юрий Соломин известен по фильмам «Обыкновенное чудо» и «Адъютант его превосходительства». Выступал режиссёром «Ревизора» и «Скандального проишествия в Брикмилле».  

Также Юрий Соломин театральный педагог и худрук Государственного академического Малого театра России с 1988 года.

Ранее сообщалось, что 91-летний отец Киркорова сбежал из больницы. Ранее он самостоятельно обратился в медицинское учреждение с жалобами на одышку, отечность, боли в спине и общую слабость. Врачи диагностировали у него пневмонию, нарушение бронхиальной проходимости и двусторонний гидроторакс.

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#москва
#артист
#госпитализация
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В Госдуму внесли закон о продаже алкоголя в аэропортах на внутренних рейсах
В ГД внесли законопроект о продаже алкоголя в аэропортах на рейсах по России
06 ноября 2023, 13:27

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который временно разрешает продажу алкогольной продукции в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих по РФ. Об этом говорится в базе данных нижней палаты парламента.
Сообщается, что данный законопроект разработан с целью поддержки операторов международных российских аэропортов и владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые понесли серьезные затраты. Розничная продажа алкогольной продукции разрешается до 30 июня 2026 года.

Напомним, ранее в Минфине предложили до 30 июля 2026 года разрешить розничную продажу алкоголя владельцам торговых точек, которые находятся в залах ожидания внутренних вылетов. Также разрешение могут дать на торговлю в залах выдачи багажа. Но для этого будут установлены специальные требования.

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#алкоголь
#продажа
#законопроект
#онлайн
#минфин
#рф
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Успех ждёт тех, кто умеет работать в команде: гороскоп для всех с 6 по 12 ноября
06 ноября 2023, 12:09

Фото: iStock/grinvalds

На предстоящей неделе всем знакам зодиака благоприятно размеренно и ответственно ко всему подходить. Подробные рекомендации для всех знаков зодиака «Радио 1» дала астролог Анна Лебеденко.
В деловой сфере благоприятно размеренно и ответственно ко всему подходить. Успех ждёт тех, кто умеет работать в команде. В любви желательно поддерживать инициативу друг друга. В вопросах здоровья лучше не перемерзать, теплее одеваться, а в питании нужно исключить холодные блюда и напитки. 

Особые рекомендации для каждого знака зодиака

У Овна неделя удачна для интеллектуальной работы и решения дел, которые он долго откладывал. Ему потребуется максимум самостоятельности и красноречия. 

Телец сможет уладить все недоразумения в общении. Его мышление будет ясным. Возможны озарения и вещие сны.

Близнецам, чтобы избежать переутомления, лучше составлять список дел, важную информацию записывать и отменить необязательные встречи.

Рака увлекут домашние дела. Благоприятны покупки для дома. Хорошо навести порядок, избавиться от ненужных и сломанных вещей.

Льву нужно верно расставить приоритеты, рассчитать свое время и не тратить его напрасно. Ему необходимо в течение недели обдумать свои достижения и испытать за себя гордость.

Деве желательно отпустить прошлое, которое ей мешает строить своё будущее и отнимает много сил. 

Весы станут популярнее. Возможны неожиданные встречи и необычные приятные события. 

Скорпиону важно наладить распорядок дня и хорошо выспаться. Лучше не допускать перенапряжения и сильной усталости.

У Стрельца будет хорошее настроение. Ему надо находить радость в приятных мелочах и ежедневных заботах.

Козерог почувствует тепло и дружелюбие со стороны близких людей. Благоприятно беседовать и проводить больше времени вместе с ними.

Водолей станет сосредоточеннее и осторожнее. В делах он неторопливо, но успешно преодолеет все трудности.

Рыбы добьются хорошего расположения руководства. В деловой сфере улучшаться взаимоотношения и появятся новые перспективы.

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