На Украине заявили о проблемах на трех КПП на границе с Польшей

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Движение грузовиков затруднено в трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. Об этом сообщили в госпогранслужбе Украины в телеграм-канале.
Отмечается, что протестующие планируют пропускать по одному грузовому автомобилю в час, а также грузовые автомобили гуманитарными грузами.
Ранее польские перевозчики пообещали не блокировать движение автобусам, легковым автомобилям и грузовикам с гуманитарным грузом. По словам представителя украинской Госпогранслужбы Андрея Демченко, блокада пунктов пропуска на границе с Украиной запланирована на 14.00 мск и якобы не будет долго длиться.
Напомним, Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» сообщила в своем телеграм-канале, что польские перевозчики с 3 ноября могут начать забастовку и перекрыть все пункты пропуска на украинской границе из-за растущей конкуренции международных перевозок между Украиной и Евросоюзом. Основная причина такой акции заключается в повышенной конкуренции.
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Екатерина Коршунова