На Украине заявили об угрозе срыва отопительного сезона

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Ассоциация городов Украины сообщила, что подготовка к отопительному сезону находится под угрозой
Ассоциация городов Украины заявила, что подготовка к отопительному сезону находится под угрозой, пишет РИА Новости.
Как стало известно, подготовка предприятий к отопительному сезону невозможна из-за ряда причин: отсутствие компенсации разницы в тарифах, низкий уровень расчетов за полученные услуги и другие.
Уточняется, что ассоциация городов Украины неоднократно обращалась к правительству для решения этой проблемы.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Зеленский заявил об основаниях для приглашения Украины в НАТО.
«На сегодняшний день в правительство обратились 36 общин, в которых проживают более пяти миллионов жителей. Они могут остаться без тепла», — сообщает ассоциация городов страны.
Уточняется, что ассоциация городов Украины неоднократно обращалась к правительству для решения этой проблемы.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Зеленский заявил об основаниях для приглашения Украины в НАТО.
Екатерина Коршунова