На уроках истории и ОБЖ будут рассказывать о СВО и военной подготовке

С начала текущей недели российские аптеки обязаны предоставлять реквизиты рецепта в систему мониторинга при продаже определенных рецептурных препаратов, но следует подчеркнуть, что такие изменения не затронут весь ассортимент медикаментов, пишет РИА Новости.