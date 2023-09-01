На уроках истории и ОБЖ будут рассказывать о СВО и военной подготовке

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В пятницу в России стартует новый учебный год, который принесет ряд изменений для школьников и студентов, передает РИА Новости.
Старшеклассников ожидает введение начальной военной подготовки в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности. Программа варьируется в зависимости от конкретной школы — может быть базовой или углубленной. Кроме того, в дополнение к обязательной части, учебные заведения получат возможность включить дополнительные курсы в учебный план или во внеурочную деятельность.
Для дополнительных курсов Министерство просвещения утвердило две программы. Первая предоставит занятия и встречи с военнослужащими и ветеранами, организацию экскурсий в воинские части, проведение военно-тактических и военно-спортивных игр, а также возможность для учеников посещать учебные сборы на базе центров военно-патриотического воспитания. Вторая программа ознакомит школьников с основами оказания первой помощи и ухода за больными.
Дополнительные курсы также включат изучение беспилотных систем. Ученикам 10-11 классов будут преподавать навыки противодействия БПЛА противника, разведывательные техники и применение беспилотных летательных аппаратов на поле боя.
Также в новом учебнике истории для 11-классников будет включен раздел о специальной военной операции, присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России и санкционном давлении. Авторами учебника стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и академик Александр Чубарьян, руководитель Института всеобщей истории РАН.
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Для дополнительных курсов Министерство просвещения утвердило две программы. Первая предоставит занятия и встречи с военнослужащими и ветеранами, организацию экскурсий в воинские части, проведение военно-тактических и военно-спортивных игр, а также возможность для учеников посещать учебные сборы на базе центров военно-патриотического воспитания. Вторая программа ознакомит школьников с основами оказания первой помощи и ухода за больными.
Также в новом учебнике истории для 11-классников будет включен раздел о специальной военной операции, присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России и санкционном давлении. Авторами учебника стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и академик Александр Чубарьян, руководитель Института всеобщей истории РАН.
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Артем Кузьмин