На выборах-2023 будут применять технологию QR-кода для подведения итогов голосования

Фото: istockphoto / anyaberkut
— на избирательных участках результаты подсчета голосов избирателей вносятся в специальное программное обеспечение (СПО);
— затем программа СПО осуществляет автоматическую проверку внесенных сведений на соответствие контрольным соотношениям; ВАЖНО: Программа не даст распечатать итоговый протокол с ошибками и попросит их исправить.
— сведения содержащиеся в протоколе зашифровываются в QR-код, который размещается на протоколе УИК об итогах голосования.
— затем данные из протокола при сканировании QR-кода в территориальной избирательной комиссии автоматически попадают в систему ГАС «Выборы» .
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
Голосование состоится с 8 по 10 сентября.
На ближайших выборах система дистанционного электронного голосования будет применена впервые.
Жители Подмосковья могут подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании с 24 июля. Регистрация на ДЭГ завершится за три дня до Единого дня голосования. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего дня.
Читайте также:
В Подмосковье впервые применят систему дистанционного голосования.
Мособлизбирком начал проводить обучающие мероприятия для участковых избирательных комиссий.
Жителям Подмосковья рассказали о плюсах трехдневного голосования.