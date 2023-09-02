На выборах в Народный совет ДНР досрочно проголосовали 24,61% жителей

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
За три дня досрочного голосования избирательные пункты посетили 24,61% жителей региона. Об этом сообщил глава избиркома Владимир Высоцкий.
Он уточнил, что это данные выборов Народного совета ДНР. А на выборы в горсовет Донецка пришли 27,38% жителей.
Высоцкий также отметил, что данная статистика взята из участков, расположенных на территориях, подверженных обстрелу.
Выборы в ДНР пройдут в Единый день голосования 10 сентября. В настоящее время проходит досрочный этап, который продлится до 7 сентября.
Ранее Высоцкий сообщал, что критики досрочного голосования добиваются массовых скоплений в Единый день голосования, что создаёт угрозу для жителей региона.
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Высоцкий также отметил, что данная статистика взята из участков, расположенных на территориях, подверженных обстрелу.
Выборы в ДНР пройдут в Единый день голосования 10 сентября. В настоящее время проходит досрочный этап, который продлится до 7 сентября.
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Анастасия Чинкова