На выборах в Подмосковье уже проголосовали 226 810 человек

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При этом, с помощью ДЭГ (дистанционного электронного голосования) успели проголосовать 176 945, по информации на 10:51. Зарегистрировано на онлайн-голосование было 445 261 жителей Подмосковье. То есть, явка ДЭГ уже успела составить 40%.
На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата - Сергей Жигарев, Александр Наумов, Анатолий Никитин и нынешний глава Московской области Андрей Воробьев.
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