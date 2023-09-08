Радио1
Главная / Новости / Общество/ На выборах в Подмосковье уже проголосовали 226 810 человек

На выборах в Подмосковье уже проголосовали 226 810 человек

08 сентября 2023, 10:54
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

На выборах в Московской области уже проголосовали 226 810 избирателей.
Явка на 10:00 составила 3,75%.

При этом, с помощью ДЭГ (дистанционного электронного голосования) успели проголосовать 176 945, по информации на 10:51. Зарегистрировано на онлайн-голосование было 445 261 жителей Подмосковье. То есть, явка ДЭГ уже успела составить 40%.


8 сентября ровно в 8:00 в Подмосковье открылись первые избирательные участки. Завершится голосование 10 сентября в 20:00.

На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата - Сергей Жигарев, Александр Наумов, Анатолий Никитин и нынешний глава Московской области Андрей Воробьев.

Читайте также:

Секретарь подмосковного избиркома Руслан Фурс рассказал о старте голосования

Председатель Мособлдумы Брынцалов пригласил жителей принять участие в выборах

В Московской области открылись все избирательные участки
#подмосковье
#андрей воробьёв
#выборы
#голосование
#ДЭГ
Читайте нас в
Памфилова запустила экраны слежения за голосованием в информцентре ЦИК
08 сентября 2023, 11:01

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Глава ЦИК России Элла Памфилова и замглавы Николай Булаев запустили экраны слежения за ходом голосования на выборах в информационном центре ЦИК, который в 2023 году открылся на площадке медиагруппы «Россия сегодня».
Памфилова сообщила журналистам, что теперь следить за ходом голосования можно в режиме реального времени. 

«Там, где нули — значит там двухдневное или однодневное голосование, где голосование пока не идет», — пояснила глава ЦИК.

Напомним, ранее Памфилова выразила благодарность сообществу избирательных комиссий за огромную работу, «выпавшую на их долю в этом году». Она также отметила, что народные комиссии состоят из достойных и неравнодушных людей, вносящих вклад в укрепление страны.

Читайте также:

Элла Памфилова открыла работу Информационного центра

Председатель Мособлдумы Брынцалов пригласил жителей принять участие в выборах

Секретарь подмосковного избиркома Руслан Фурс рассказал о старте голосования

#цик
#голосование
#страны
#элла памфилова
#выборы
Читайте нас в
Путин: Россия всегда славилась традициями милосердия и благотворительности
08 сентября 2023, 10:49

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ всегда славилась традициями милосердия и благотворительности. Об этом Путин сообщил в приветствии участникам и гостям Всероссийского молодёжного форума социального призвания.
Российский лидер подчеркнул, что всех участников форума объединяет искреннее желание внести свой вклад в развитие социальной сферы страны. По словам Путина, представители молодого поколения делают многое для поддержки тех, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. 

Путин также отметил всестороннюю помощь, которая оказывается участникам и ветеранам спецоперации, их родным и близким.

Напомним, Всероссийский молодёжный форум социального призвания состоится 8-11 сентября в Санкт-Петербурге.

Ранее Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистов. Донбасс был освобожден от немецких захватчиков 8 сентября 1943 года.

Читайте также:

Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистов

Путин поддержал присвоение Подольску звания «Город трудовой доблести»

Турчак предложил Путину присвоить 10 городам звание «Город трудовой доблести»

#помощь
#город
#страны
#развитие
#лидер
#донбасс
#город трудовой доблести
#путин
#владимир путин
#россия
Читайте нас в
Гендиректор «Победы» рассказал о потерях компании от атак беспилотников на Москву
08 сентября 2023, 10:35

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Изменения направлений рейсов во время атак беспилотников в Москве и Московской области влекут за собой дополнительные расходы.
Об этом сообщает гендиректор лоукостера «Победа» в интервью с РБК. 

«Если борт шел во Внуково, а сел в Шереметьево — это примерно час полета дополнительного времени и соответствующие расходы в себестоимости авиакомпании», — рассказал Тыщук, не озвучивая денежные потери лоукостера.
Один дополнительный час полета на Boeing 737-800 обходится в 8 тыс. долларов (750–800 тыс. руб.). Об этом рассказал гендиректор компании «Авиатим» Вячеслав Илюшин. Компания занимается организацией чартерных полетов. 

В парке «Победы» имеется 41 Boeing 737-800, авиалайнеры располагаются на базе аэропортов Шереметьево и Внуково. При изменении аэропорта, в котором самолет должен совершить посаду, общий маршрут увеличивает на час-два, что влечет за собой денежные расходы. 

Читайте также: 

Российский самолет столкнулся с птицей во время полета

«Белавиа» принудительно отключают от западных сервисов бронирования

На Алтае нетрезвый пассажир пытался проникнуть в кабину пилотов

#самолет
#победа
#расходы
#компании
#авиакомпании
#интервью
Читайте нас в
Секретарь подмосковного избиркома Руслан Фурс рассказал о старте голосования
08 сентября 2023, 10:32

Фото: пресс-служба канала медиа-центра Московской области ЕДГ 2023

В этом году специалисты Мособлизбиркома могут связаться по веб-камере с любым избирательным участком, для оперативного устранения нарушений.
В Единый день голосования в Московской области проходит 12 избирательных кампаний и распределяется 213 мандатов: выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

8 сентября ровно в 8:00 в Московской области открылись 3 940 избирательных участков.

Завершится голосование 10 сентября в 20:00.

«Будет обеспечена прямая ВКС со всеми УИК. При необходимости Мособлизбирком сможет связаться по веб-камерам с любой УИК. Это позволит оперативно и напрямую решать возникающие проблемы и вопросы. Впервые задействована система «Безопасный регион»: обеспечено наблюдение в специальном центре не только на избирательных участках, но и на территориях, прилегающих к участкам. Они фиксируют происходящее, помогают не допускать правонарушений. Это добавляет уверенности в легитимности и безопасности», —рассказал секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс. 
Видеонаблюдение работает на 20 % участков, на 80 % — видеорегистрация.

На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата:
— Сергей Жигарев от ЛДПР;
— Александр Наумов от КПРФ;
— Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия — За правду»;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв от «Единой России».

Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.

Читайте также:

Возникшие вопросы в дни выборов, можно будет задать на горячую линию омбудсмена Подмосковья.

В Одинцово создадут центр видеонаблюдения за ДЭГ.

Безопасность во время выборов обеспечат на каждом избирательном участке Подмосковья.
#выборы
#одинцово
#безопасный регион
#видеонаблюдение
#россия
#мособлизбирком
#безопасность
#голосование
#пост
#вкс
#единый день голосования
#жители
#кпрф
#лдпр
#ДЭГ
Читайте нас в
Председатель Мособлдумы Брынцалов пригласил жителей принять участие в выборах
08 сентября 2023, 10:11

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области стартовали выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
8 сентября ровно в 8:00 в Московской области открылись 3 940 избирательных участков.

Завершится голосование 10 сентября в 20:00.
«Приглашаю всех жителей Московской области принять участие в голосовании и выразить позицию по дальнейшему развитию своего города и региона. Знаю, что для многих семей, как и для моей, посетить избирательный участок — это традиция. Уверен, что, как и во все предыдущие годы, жители Подмосковья покажут своё участие, активность и неравнодушие к будущему своей малой Родины», — сказал Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата:
— Сергей Жигарев;
— Александр Наумов;
— Анатолий Никитин;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв.

Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.

Читайте также:

Возникшие вопросы в дни выборов, можно будет задать на горячую линию омбудсмена Подмосковья.

Более 6% подмосковных избирателей подали заявления на участие в ДЭГ.

В Одинцово открылся ситуационный центр штаба общественного наблюдения за ЕДГ‑2023.
#выборы
#одинцово
#игорь брынцалов
#голосование
#участок
#пост
#жители
#сво
#ДЭГ
#ЕДГ
Читайте нас в
В Москве стартовали трехдневные выборы мэра
08 сентября 2023, 09:56

Фото: РИА Новости / Евгений Епанчинцев

В Москве начались выборы мэра города и депутатов муниципальных образований ТиНАО. В 2023 году голосование проходит с 8 по 10 сентября.
Для участия в голосовании нужно иметь постоянную регистрацию на территории столицы. Чтобы проголосовать онлайн, необходима учетная запись на сайте mos.ru.
Проголосовать можно восьми  с 08:00 до 20:00 в течение трех дней в удобное время, в онлайн-формате можно проголосовать и в ночное время. 

На территории Москвы открыли 2058 избирательных участков по месту прописки, в которых установили терминалы электронного голосования. Чтобы найти ближайший участок необходимо воспользоваться сайтом мэра Москвы. В каком формате удобнее голосовать жители могут решить в любой день выборов, дополнительно оформлять документы не нужно. 

Читайте также:

В пятницу утром подмосковные дороги загружены на 3 балла

В Московской области открылись все избирательные участки

Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистов


#выборы
#голосование
#участок
#москва
Читайте нас в
В пятницу утром подмосковные дороги загружены на 3 балла
08 сентября 2023, 09:30

Фото: istockphoto / Stanislav Sablin

В пятницу утром, 8 сентября, загруженность дорог Московской области составляет всего 3 балла. На дорогах зафиксировано более 932 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга" и М-8 "Холмогоры". 

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений. 

Читайте также:

На подмосковных дорогах установят около 70 знаков навигации.

В Подмосковье ликвидировали свыше 200 опасных проходов к железнодорожным путям.

В Московской области стартовали выборы на пост губернатора.
#подмосковье
#телефон
#шоссе
#минтранс
#пробки
Читайте нас в
КНДР спустила на воду новую ядерную подлодку
08 сентября 2023, 09:17

Фото: iStock/Alexyz3d

КНДР спустила на воду новую ядерную подводную лодку с тактическим ядерным оружием, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«При участии генерального секретаря ТПК, председателя государственных дел КНДР уважаемого товарища Ким Чен Ына 6 сентября прошла торжественная церемония спуска на воду подлодки», - прокомментировали ситуацию в агентстве. 

Глава КНДР отметила, что страна будет и дальше стремиться к развитию в корабельной промышленности и модернизации боевых сил. 

При этом, США обеспокоены взаимодействием РФ и КНДР, и намерены продолжать просить северокорейцев отказаться от поставок оружия в Россию. Джейк Салливан заявил, что Белый дом будет продолжать искать пути для переубеждения КНДР в отношении военного сотрудничества с Россией.

Читайте также: 

В конструкторском бюро рассказали об атомной подлодке будущего «Арктур»

В США испугались новых атомных подлодок РФ

Иранская подлодка вынудила всплыть американскую
#церемония
#кндр
#ким чен ын
Читайте нас в
В Московской области открылись все избирательные участки
08 сентября 2023, 09:10

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Московской области стартовали выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
8 сентября ровно в 8:00 в Московской области открылись 3 940 избирательных участков.

Завершится голосование 10 сентября в 20:00.

На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата:
— Сергей Жигарев;
— Александр Наумов;
— Анатолий Никитин;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв.

Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.

Читайте также:

В Подмосковье финишировало голосование жителей новых регионов.

Возникшие вопросы в дни выборов, можно будет задать на горячую линию омбудсмена Подмосковья.

В Одинцово создадут центр видеонаблюдения за ДЭГ.
#подмосковье
#выборы
#одинцово
#голосование
#пост
#жители
#ДЭГ
#андрей воробьёв
Читайте нас в
Достижения.рф