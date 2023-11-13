На выставке-форуме «Россия» провели интерактив по финансовой грамотности для детей

Фото: Минфин МО
На выставке-форуме «Россия» прошёл интерактив по финансовой грамотности для детей и подростков. Его провело Министерство экономики и финансов Московской области на стенде «Финансовые технологии на службе людям», представленном Минфином России, сообщили в пресс-службе подмосковного ведомства.
Ведущим квеста стал замминистра экономики и финансов Андрей Майоров. Посетители узнали интересные факты из мира финансов и приняли участие в игре «Алиас» на знание финансовых терминов. Детей и подростков в максимально доступной форме познакомили с информацией, которая поможет им сформировать навыки ответственного отношения к деньгам.
Участники интерактива получили ценные призы от Министерства экономики и финансов Подмосковья, в том числе беспроводную колонку и вместительный ланчбокс.
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«Команды, состоявшие из детей, подростков и взрослых мерились силами в игре «верю/не верю». 11-летний Миша стал самым юным игроком, но загаданные в «Алиас» финансовые термины угадывал за считанные секунды и даже подсказывал ответы товарищам постарше», – говорится в сообщении.
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Лора Луганская