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На выставке-форуме «Россия» провели интерактив по финансовой грамотности для детей

13 ноября 2023, 11:06
Фото: Минфин МО

Фото: Минфин МО

На выставке-форуме «Россия» прошёл интерактив по финансовой грамотности для детей и подростков. Его провело Министерство экономики и финансов Московской области на стенде «Финансовые технологии на службе людям», представленном Минфином России, сообщили в пресс-службе подмосковного ведомства.
Ведущим квеста стал замминистра экономики и финансов Андрей Майоров. Посетители узнали интересные факты из мира финансов и приняли участие в игре «Алиас» на знание финансовых терминов. Детей и подростков в максимально доступной форме познакомили с информацией, которая поможет им сформировать навыки ответственного отношения к деньгам.
«Команды, состоявшие из детей, подростков и взрослых мерились силами в игре «верю/не верю». 11-летний Миша стал самым юным игроком, но загаданные в «Алиас» финансовые термины угадывал за считанные секунды и даже подсказывал ответы товарищам постарше», – говорится в сообщении.

Участники интерактива получили ценные призы от Министерства экономики и финансов Подмосковья, в том числе беспроводную колонку и вместительный ланчбокс.

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#финансы
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#московская область
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Реконструкция Ярославского шоссе от Пушкина до ЦКАД стартует до конца года
13 ноября 2023, 11:42

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Дальнейшее расширение ярославского шоссе от городского округа Пушкино до ЦКАД начнётся до конца года. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Пахомов.
«В конце октября обсуждали с руководителем Главгосэкспертизы оперативное прохождение экспертизы проектно-сметной документации дальнейшей реконструкции автодороги М8. Получено положительное заключение. Выявлено и устранено около 300 замечаний», – написал Пахомов в своём телеграм-канале.  
По его словам, на этом этапе реконструкции автодороги Ярославское шоссе от Пушкина до ЦКАД будет расширено до восьми основных полос и освещено на всём протяжении. 
 
Депутат добавил, что проект расширения Ярославского шоссе от ЦКАД до съезда на Сергиев Посад тоже скоро будет готов к прохождению экспертизы. 

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#реконструкция
#госдума
#депутат
#подмосковье
#московская область
#пушкинский округ
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В Подмосковье закупили пять пожарных автоцистерн
13 ноября 2023, 11:23

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

В Московской области для защиты лесов закупили пять пожарных автоцистерн. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Оборудование было куплено в рамках национального проекта «Экология».

«Для лесопожарных служб Комлесхоза закуплены пять пожарных автоцистерн. Это автомобили ГАЗ С41А23 NEXT «Садко» российского производства, которые отличаются повышенной проходимостью», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Стоит отметить, что автомобили оснащены спутниковой навигацией ГЛОНАСС и бортовым навигационно-связным оборудованием. Они предназначены для патрулирования лесов, а также тушения пожаров при помощи современного ​оборудования.

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#экология
#оборудование
#олег баженов
#подмосковье
#пожарная безопасность
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Отказало сердце в ресторане: чем был болен Кушанашвили и за что его «избила» Пугачева
Кушанашвили записал гневное видеообращение после сообщений о госпитализации
13 ноября 2023, 11:22

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Скандально известный ведущий программы «Акулы пера», которая выходила на экраны в 1995–1998-х годах, Отар Кушанашвили был госпитализирован в московскую больницу с подозрением на инфаркт. Его продюсер заявил, что журналист много работал, и его сердце «не выдержало». Редакция «Радио 1» расскажет, что случилось с шоуменом, с какой зависимостью он боролся длительное время, и на что он был готов пойти ради пиара.

У Отара Кушанашвили случился сердечный приступ, его госпитализировали


53-летний журналист Отар Кушанашвили отдыхал с друзьями в столичном ресторане Sabor de la Vida, как вдруг ему резко стало плохо. Телеграм-канал Shot опубликовал видеозапись, на которой видно, как мужчину вывозят на кресле-каталке из дверей заведения и грузят в карету скорой помощи.

По информации портала Mash, Кушанашвили госпитализировали в Боткинскую больницу, где ему сделали ЭКГ и взяли анализы. Журналист в момент госпитализации находился в сознании. Продюсер Виктор Ладненко заявил, что у телеведущего было много работы, и его сердце «просто не выдержало».

«Слишком много работы было в последнее время. И даже у такого с виду железного человека просто не выдержало сердце», — заявил продюсер.
Ладненко также подчеркнул, что информация, распространяемая в СМИ о том, что шоумен вел праздный образ жизни, является ложью.


Кушанашвили едва не погиб в молодости


Прежде журналист рассказывал о своей молодости и о том, как он уже находился на грани жизни и смерти. Кушанашвили заявил, что однажды чуть не погиб от наркотической зависимости. По словам телеведущего, его подтолкнула к употреблению веществ смерть родителей. Кроме того, журналист испытывал трудности в профессиональной сфере. Кушанашвили удалось избавиться от зависимости после трех лет реабилитации.

 

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Чем известен Отар Кушанашвили


Скандальный журналист был участником многих историй, которые обсуждала общественность. Однажды он заявил о том, что его приглашала в гости певица Алла Пугачева, когда была дома одна, однако он ее приглашение не принял. Он также неоднократно говорил о том, что мог бы стать супругом певицы вместо Максима Галкина*.

Журналист допускал ряд оскорбительных высказываний в адрес артистов. В одном из шоу, трансляция которого велась на  YouTube -канале, он заявил, что за хамство он был избит. Журналист предположил, что его могли покалечить из-за хамского отношения к Алле Пугачевой или Наталье Ветлицкой. Телеведущий признался, что осознал то, что «перегибал палку, оскорбляя артисток».

«Меня подстригли, поставили на колени, приставили пистолет... Клянусь памятью мамы. Думаю, это была либо Алла Пугачева, либо Наталья Ветлицкая. Но признаю, что перегнул палку, когда оскорблял и ту, и другую», — сказал Кушанашвили. 

В 2021 году Кушанашвили принял участие в бою, организованном промоушеном «Наше Дело». Победу в поединке одержал соперник Отара актер Никита Джигурда. Бой проходил по правилам бокса в перчатках для ММА. Актер дважды отправил Кушанашвили в нокдаун, а третьим ударом — в нокаут.

Кушанашвили записал видеообращение


Вскоре после информации о госпитализации, в телеграм-канале Кушанашвили появилась видеозапись, на которой он обращается к аудитории и заявляет, что он «полон сил и огня», и людям придется долго ждать, пока он заболеет. Журналист обратился к зрителям и предложил им оценить, похож ли он на «хворого» человека.

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Телеграм-канал Shot сообщил, что супруга журналиста рассказала, что сердечный приступ у Кушанашвили возник на фоне стрессов и переутомления. В настоящее время состояние телеведущего стабильное, сообщает портал. 

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*внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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#здоровье
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Участник из Подмосковья стал призёром хакатона по искусственному интеллекту в СКФО
13 ноября 2023, 11:00

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Руслан Черненко из Московской области стал призёром хакатона по искусственному интеллекту в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».
Завершился восьмой окружной хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в одноимённую президентскую платформу. По итогам соревнования 15 победителей разделили призовой фонд в 3 млн рублей. 
 
Команды разработали виртуальный тренажёр и автоматическое дублирование видео на другой язык, распознали действия человека на видео, проанализировали опасные зоны на промышленном предприятии и оценили рабочий день сотрудника. До финальных защит дошли 88 команд.
 
Задача от Минпромторга была посвящена мониторингу опасных зон на производстве. Третье место в составе команды Sweepnet занял житель Московской области Руслан Черненко.
«Мне понравился кейс и то, как мы справились с ним. Решили сложную задачу, благодаря этому многому научились. Спасибо организаторам и партнёрам за подобные мероприятия», – рассказал участник команды Дмитрий Кожемяко.
В рамках хакатона для участников и гостей состоялись образовательная и деловая программы. В этом году в рамках проекта проходят восемь окружных хакатонов. Это гибридные соревнования регионов внутри федерального округа. Также в этом сезоне реализуется два других формата хакатонов – всероссийский и международный. 

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#ии
#искусственный интеллект
#московская область
#подмосковье
#цифровизация
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Минтранс решил скорректировать график внедрения биометрии на транспорте
13 ноября 2023, 10:49

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В планах Минтранса установка на четырех объектах транспортной инфраструктуры систем для идентификации пассажиров с помощью биометрии в 2024 году.
Об этом сообщается в утвержденной правительством новой версии стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года. 

Проект с биометрией включили в «Зеленый цифровой коридор пассажира» –это общий пул проектов, который призван упростить оплату проезда и допуск пассажиров. Сообщается, что в 2025 году биометрия будет использоваться на 15 объектах инфраструктуры, а в 2026 году – 70. К 2030 году таких объектов будет уже 700.

В предыдущей версии стратегии цифровой трансформации, которую приняли в феврале 2021 года, к концу 2023 года планировалось запустить проход по биометрии в 6% российских аэропортов (минимум на 12 объектах). В Минтрансе объясняют корректировку показателей по цифровой трансформации «новыми вызовами, которые стоят сегодня перед транспортным комплексом», сообщает РБК.

Одним из главных направлений сейчас является импортозамещение технологий. Смещение сроков связано с мероприятиями по использованию единой биометрической системы (ЕБС). По информации министерства, планируется внедрять биометрию не только в аэропортах.

В Минцифры сообщают, что в первую очередь проект будут реализовывать в метро. После чего биометрию внедрят и на других видах транспорта.

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В Долгопрудном построят «город в городе»

Аренда жилья в одном российском городе резко подешевела

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#транспорт
#минцифры
#биометрия
#россия
#проезд
#новости
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В Долгопрудном построят «город в городе»
13 ноября 2023, 10:39

Фото: Минжилполитики МО

В Долгопрудном строят «город в городе». ГК «Гранель» возводит на набережной имени Москвы жилой комплекс «Бригантина», сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
Сейчас девелопер ведёт работы на нескольких объектах. В разной степени готовности находятся корпуса № 2, 3, 4 и 5.  
 
В ЖК «Бригантина» уже построили детскую поликлинику на 95 посещений в смену и два детсада для 300 воспитанников. Также планируется строительство нового корпуса школы № 7 на 1,5 тыс мест, трёх детсадов для 405 малышей и поликлиники для взрослых на 95 посещений в смену.
 
Как уточнили в министерстве, на первых этажах заселённых домов открыты магазины, кафе, пекарни, аптеки и салоны красоты.

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#минжилполитики мо
#строители
#долгопрудный
#жк
#жильё
#подмосковье
#московская область
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Симоньян предостерегла от доверия западным СМИ, пытающимся расчеловечить защитников РФ
Симоньян: Западные СМИ пытаются расчеловечить защитников России
13 ноября 2023, 10:29

Фото: kremlin.ru

Россиянам не стоит доверять западным СМИ, поскольку они пытаются расчеловечить людей, защищающих Россию, об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«Они стремятся нас расчеловечить. Сейчас идет большой заказ, в западных СМИ выходят статейки, посвященные расчеловечиванию тех, кто окружает (президента РФ Владимира) Путина, рупоров путинской пропаганды», - прокомментировала ситуацию Симоньян.

Журналист призвала россиян ответственно относиться к информации, которую они потребляют. По её словам, западные обозреватели специально стравливают россиян и их защитников, чтобы посеять смуту внутри общества.

Симоньян также напомнила, что сегодня западные пропагандисты не гнушаются стравливать людей даже по вопросам национальности, к примеру, как это было с дагестанцами и евреями.

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#сми
#россия
#сша
#европа
#информация
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РБК разобрался, как изменились проблемы беженцев с Украины в России
13 ноября 2023, 10:24

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Издание РБК рассказало, как изменились проблемы, с которыми сталкиваются беженцы с Украины, из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
В первую очередь беженцы сталкиваются с проблемами при оформлении российских паспортов. Но в настоящее время наблюдается спад востребованности такой процедуры. Так, в прошлом году в Московской области было зафиксировано 800 обращений, а в этом году их число снизилось до 129. 

Особые трудности испытывают беженцы, имеющие украинский паспорт нового образца, представляющие собой пластиковую ID-карту, которую начали оформлять в стране с 2016 года. Граждане Украины не могут оформить российское гражданство, если у них нет подтверждения проживания на украинской территории. Таким образом, они вынуждены оформляться в России иными способами. 

Ещё одной проблемой, с которой сталкиваются беженцы и жители новых регионов РФ, является начисление пенсии. Из-за утраты архивов или ведения боевых действий, не всегда удаётся предоставить в России все необходимые документы, подтверждающие факт работы, а также длительность трудового стажа. Из-за этого многим оформляется пенсия на общих основаниях, даже при том, что человек мог работать на вредном производстве. 

При этом, отмечается, что в сравнении с прошлым годом, сейчас отмечается рост обращений, касаемо пенсионных выплат. 

Кроме того, возникают проблемы с компенсацией за потерю жилища. Так, без наличия документов на уничтоженное жильё, невозможно подтвердить факт того, что оно изначально было во владении обратившихся. В результате, компенсация не предоставляется. 

С проблемами сталкиваются и дети беженцев. С начала боевых действий школьники были переведены на удалённое обучение, что сказалось на качестве их образования, поэтому сейчас им может быть сложно успевать по программе. Также многие сталкиваются с буллингом в российских школах. 

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#украина
#россия
#беженцы
#регистрация
#гражданство
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Всероссийский онлайн-конкурс проведут в честь Дня Конституции
13 ноября 2023, 10:04

Фото: iStock/Waldemarus

В рамках мобилизационного проекта «30-летие Конституции Российской Федерации» проведут Всероссийский онлайн-конкурс, об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».
Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года. В этом году главному документу страны исполняется 30 лет. В честь этого события партия «Единая Россия» организовала Всероссийский конкурс, который проведут в рамках специального мобилизационного проекта «30-летие Конституции Российской Федерации». 

Правила онлайн-конкурса крайне просты - необходимо ответить на десять вопросов на знание российской Конституции. Победители получат ценные призы от партии-организатора.

Принять участие в конкурсе можно до 25 ноября 2023 года, перейдя на сайт https://constitution.er.ru.

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