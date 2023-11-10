На выставке «Россия» состоялась свадьба сотрудников космодрома Восточный

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На международной выставке-форуме «Россия» прошла одна из самых необычных свадеб, которую организовали для сотрудников космодрома Восточный, об этом пишет «РИА Новости».
Как рассказали в агентстве, свадьба состоялась 10 ноября в павильоне «Космонавтика и авиация».
Браком сочетались сотрудники космодрома Восточный Алена Кузьмина и Александр Андрейченко. Отмечается, что даже в таких необычных условиях организаторы смогли соблюсти все особенности, присущие брачной церемонии.
Это не последняя свадьба, которая состоится в рамках выставки «Россия». Совсем скоро проведут старообрядческую свадьбу для молодожёнов из Забайкальского края, а также традиционная якутская церемония.
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Браком сочетались сотрудники космодрома Восточный Алена Кузьмина и Александр Андрейченко. Отмечается, что даже в таких необычных условиях организаторы смогли соблюсти все особенности, присущие брачной церемонии.
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Евгения Парфентьева