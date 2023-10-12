На всероссийском конкурсе в Коломне определят лучшего водителя трамвая

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»
Лучшего водителя трамвая выявят в Коломне на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства. Испытания пройдут 1-3 ноября, сообщается в сообществе городского округа в соцсети «ВКонтакте».
Водителям трамваев предстоит проверить теоретические знания и продемонстрировать навыки на этапах «Вождение трамвая» и «Комфортное вождение».
Конкурс проводит Минтранс России. Он направлен на совершенствование профессиональных знаний и мастерства водителей трамваев, популяризацию профессии и улучшение качества перевозок пассажиров. Его призовой фонд составит 500 тыс рублей. Подробности можно узнать на сайте.
Коломна – единственный город в Московской области, где сохранилось трамвайное движение. В будни трамваи перевозят 65 тыс человек в день. Протяжённость коломенских трамвайный линий 43,7 км.
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Конкурс проводит Минтранс России. Он направлен на совершенствование профессиональных знаний и мастерства водителей трамваев, популяризацию профессии и улучшение качества перевозок пассажиров. Его призовой фонд составит 500 тыс рублей. Подробности можно узнать на сайте.
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Лора Луганская