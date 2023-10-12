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На всероссийском конкурсе в Коломне определят лучшего водителя трамвая

12 октября 2023, 22:44
Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Лучшего водителя трамвая выявят в Коломне на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства. Испытания пройдут 1-3 ноября, сообщается в сообществе городского округа в соцсети «ВКонтакте».
Водителям трамваев предстоит проверить теоретические знания и продемонстрировать навыки на этапах «Вождение трамвая» и «Комфортное вождение».

Конкурс проводит Минтранс России. Он направлен на совершенствование профессиональных знаний и мастерства водителей трамваев, популяризацию профессии и улучшение качества перевозок пассажиров. Его призовой фонд составит 500 тыс рублей. Подробности можно узнать на сайте.


Коломна – единственный город в Московской области, где сохранилось трамвайное движение. В будни трамваи перевозят 65 тыс человек в день. Протяжённость коломенских трамвайный линий 43,7 км.

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#московская область
#подмосковье
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На конкурсе в Подмосковье выберут лучших управдомов
12 октября 2023, 22:36

Фото: МинЖКХ МО

В Подмосковье стартует пятый Московский областной конкурс на лучшего председателя совета многоквартирного дома. Они смогут рассказать о своих достижениях, поделиться лучшими практиками взаимодействия с управляющими организациями, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
В этом году в конкурсе представлены номинации «Лучшая практика взаимодействия с управляющей организацией»; «Мы соседи» и «Дом с положительным балансом».
 
Принять участие в конкурсе может любой председатель совета многоквартирного дома, находящегося в Подмосковье. Участник должен иметь российское гражданство и проживать в Московской области. 
Подать заявку на участие в конкурсе и изучить его требования можно на сайте.  
 
Конкурс будет проходить в два этапа. Заявки будут принимать до 3 декабря включительно. Призовой фонд конкурса в 2023 году составит 1 млн рублей. Общее количество призовых мест – 13. 

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#московская область
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В Можайске открыли новое отделение БТИ Московской области
12 октября 2023, 22:24

Фото: БТИ МО

В центре Можайска торжественно открыли новое отделение Бюро технической информации. Об этом сообщили в пресс-службе БТИ Московской области.
Можайское отделение имеет хорошую транспортную доступность и комфортное расположение. Оно оснащено новым оборудованием и терминалом для оплаты услуг. Отделение предоставляет услугу «под ключ» на все виды кадастровых и геодезических работ. 
«БТИ Московской области постепенно переводит все услуги в электронный формат. Но мы помним и о гражданах, которые предпочитают получить консультацию специалистов вживую. Поэтому мы открываем отделения, имеющие хорошую транспортную доступность и комфортное расположение», – сказала гендиректор БТИ Московской области Елена Казимир.
Новое Можайское отделение БТИ Московской области находится по адресу: Можайск, Комсомольская площадь, дом 12.

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#можайск
#подмосковье
#московская область
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Жителям Подмосковья рассказали, какие дрова заготавливать на зиму
12 октября 2023, 21:55

Фото: Istockphoto / Bastian Weltjen

Лучшие дрова – это сухие дрова. Именно такие следует заготавливать на зиму. Просушка дров гораздо важнее вида происхождения древесины, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«На дрова используют деревья нехвойных пород – берёзу, дуб, ольху и осину. Берёзовые дрова считаются лучшими и для печки, и для камина, и для бани. У них хорошая теплоотдача, равномерные тепло и жар, их легко разжечь. Сгорая, эти дрова выделяют мало угарного газа», – рассказал председатель подмосковного Комлесхоза Олег Баженов
Однако, по его словам, из-за березового дёгтя в дымоходе и на стенках печи образуется много копоти и сажи. Тяга становится хуже, а вероятность пожара выше. 
 
Дубовые дрова долго горят, имеют хорошую теплоотдачу и мощный жар, образуют мягкий терпкий аромат. Однако на дрова годится далеко не любое дерево. Хорошо разгораются и дают отличное тепло только сухие дрова из дуба среднего возраста. Но найти их довольно сложно, отметил Баженов. 
 
Ольховые дрова быстро сохнут и сохраняют аромат более трёх лет. У них хорошие теплоотдача и жар, при горении они выделяют немного дыма и даже очищают дымоход от сажи. Вместе с тем такие дрова быстро сгорают, и их сложно разжечь.
 
Как напомнили в ведомстве, чтобы получить разрешение на заготовку древесины на территории гослесфонда, нужно заключить договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Оформить его можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг.
 
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#природа
#деревья
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#подмосковье
#московская область
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МО РФ: Российские миротворцы свернули семь наблюдательных постов в Карабахе
12 октября 2023, 21:52

Фото: iStock/Anna_Anikina

С 19 сентября российские миротворцы свернули семь наблюдательных постов в Карабахе, сообщили в Минобороны РФ.
«Всего с 19 сентября 2023 года свернуты семь наблюдательных и 15 временных наблюдательных постов российских миротворцев в Аскеранском, Шушинском, Мартунинском и Мардакертском районах. При участии российских миротворцев продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения населенных пунктов Нагорного Карабаха», - прокомментировали ситуацию в Минобороны.

В российском ведомстве также подчеркнули, что нарушений режима прекращения огня в зоне российской ответственности допущено не было.

Напомним, Азербайджан 19 сентября после полудня по московскому времени объявил о начале в Карабахе «локальных антитеррористических мероприятий». 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ, в соответствии с которым Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года.

Население НКР насчитывало примерно 147 тысяч жителей, более 90 процентов из которых были армянами. Однако, после эскалации конфликта, большая часть из них покинула Карабах и перебралась в Армению.

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#указ
#население
#азербайджан
#нагорный карабах
#военные
#минобороны рф
#армения
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Все объекты социальной сферы и здравоохранения Подмосковья получают тепло
12 октября 2023, 21:39

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области отопление включили на всех объектах социальной сферы и здравоохранения. Тепло также получают более 99% жилых домов, сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.
«В регионе завершают перевод отопительных систем на зимний режим работы. В ряде городских округов наблюдаются технические проблемы, но они оперативно решаются. Все силы специалистов брошены на их устранение, ведётся отладка отопительной системы. Уже сейчас тепло подаётся более чем в 99% жилых домов и на 100% социальных объектов», – сказал Самарин.
Как уточнили в подмосковном Минэнерго, для информирования населения о датах запуска отопления работает «Карта коммунальных услуг», которую с начала октября посетили более 733 тыс человек. На карте можно оформить «Обращение в администрацию». Оно будет рассмотрено, а ответ направлен в течение суток.

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Трубопровод в Кашире восстановили и готовят к подаче тепла

Ремонт трубопровода в Кашире планируют завершить вечером

В микрорайоне Кашира-2 возобновят подачу тепла и ГВС 13 октября в 12:00
 
#кашира
#тепло
#коммунальные службы
#жкх
#теплоснабжение
#александр самарин
#минэнерго мо
#подмосковье
#московская область
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Трубопровод в Кашире восстановили и готовят к подаче тепла
12 октября 2023, 21:31

Фото: телеграм-канал Михаила Шувалова

Аварийно-восстановительные работы на трубопроводе в микрорайоне Кашира-2 завершены, сообщил глава городского округа Михаил Шувалов. Идёт подготовка к подаче тепла.
«Вместе с первым заместителем Сергеем Кирюхиным выехал в котельную и проверил её готовность к запуску. Сейчас все аварийно-восстановительные работы на магистральном трубопроводе завершены, идёт заполнение системы. После этого специалисты «Теплосети» проведут опрессовку и приступят к подаче теплоносителя», – написал Шувалов в своём телеграм-канале. 
Ранее он информировал о новой утечке на теплосетях в Кашире-2. Она была выявлена в ходе гидравлических испытаний рядом с местом аварийно-восстановительных работ, проводившихся накануне. 
 
Как уточнили в пресс-службе Минэнерго Московской области, без горячей воды и центрального отопления остались 175 жилых домов, 41 частный дом, четыре школы, восемь детсадов и два медучреждения. Ремонт проводят сотрудники МУП «Теплосеть». 

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#михаил шувалов
#кашира
#тепло
#трубы
#теплоснабжение
#теплотрасса
#жкх
#московская область
#подмосковье
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Жителям Подмосковья разъяснили, сбор каких грибов теперь грозит уголовной ответственностью
12 октября 2023, 20:39

Фото: Минэкологии МО

12 октября вступили в силу поправки в федеральный закон, устанавливающие уголовную ответственность за сбор или повреждение некоторых видов охраняемых растений и грибов. В подмосковное Минэкологии начали обращаться граждане с просьбой разъяснить, за что именно грибникам грозит уголовная статья.
«Подмосковные любители «тихой охоты» могут не беспокоиться. Поправки касаются только двух краснокнижных видов, которые в нашем регионе не растут. Это женьшень, радиола розовая и гриб мацутакэ», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов
Однако он напомнил о запрете срывать занесённые в Красные книги России и Московской области грибы и растения. За это предусмотрено административное наказание. 
 
Распространённые виды для личных целей заготавливать можно, но перед их сбором грибов в министерстве посоветовали заглянуть в Красную Книгу». С подробной информацией о видах, включенных в Красную книгу Подмосковья, перейдя по ссылке
 
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#минэкологии мо
#растения
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#уголовное дело
#подмосковье
#московская область
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Площадь очага непарного шелкопряда в Московской области сократилась втрое
12 октября 2023, 20:15

Фото: Комлесхоз МО

Площадь действующего очага непарного шелкопряда в Подмосковье сократилась в три раза, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Этому помогла обработка в очаге массового размножения этого насекомого, которую проводили летом в Егорьевском, Луховицком и Шатурском лесничествах.
«Проведение осенних учётов яйцекладок в очаге непарного шелкопряда показало, что его площадь сократилась в три раза. Сам очаг удалось удержать в пределах основного развития. Сокращение очага вредителей произошло в основном благодаря обработке поражённых лесных участков биопрепаратом. Эффективность составила 93%», — рассказали в Комлесхозе.
Также на вредителей воздействовали природные факторы — бакуловирусная инфекция и уничтожение шелкопряда насекомыми-энтомофагами.
 
В ведомстве подчеркнули, что препараты для обработки от шелкопряда безопасны для людей, животных и пчёл.
 
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#комлесхоз мо
#насекомые
#вредитель
#обработка
#природа
#подмосковье
#московская область
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Сжегший Коран Журавель заявил Кадырову, что хочет принять ислам
12 октября 2023, 19:59

Фото: iStock/All_About_Najmi

Чеченский лидер Рамзан Кадыров опубликовал новый ролик с Никитой Журавелем, на котором последний заявляет, что хочет принять ислам. Видео размещено в Telegram-канале главы Чеченской Республики.
Напомним, в мае 2023 года силовики задержали 19-летнего жителя Волгограда Никиту Журавеля, который сжег Коран напротив Волгоградской соборной мечети. Позже он признался, что действовал по указу украинских спецслужб за вознаграждение в десять тысяч рублей.

На Журавеля возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление чувств верующих» и 26 мая этапировали в Грозный.

На новом опубликованном видео Журавель говорит главе Чечни, что собирается принять ислам, но Кадыров ему не верит. «Глаза куда-то не туда смотрят», заявляет чеченский лидер.

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#ислам
#рамзан кадыров
#чечня
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