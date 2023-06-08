На выборах в Подмосковье будет применяться онлайн-голосование





В Красногорске прошел Форум организаторов выборов и референдумов Подмосковья, подготовленный Избирательной комиссией Московской области и посвященный грядущему 30-летию избирательной системы Российской Федерации, сообщаетпресс-служба Министерства территориальной политики Московской области.В мероприятии приняли участие: Председатель ЦИК России, Губернатор Московской области, член ЦИК России, председатель Избирательной комиссии Московской области, заместитель Председателя Правительства Московской области, Министр территориальной политикии заместитель Министра территориальной политики – член Избирательной комиссии Московской области с правом решающего голосаОдной из тем, освещенных на Форуме стала: «Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Подмосковье: новые вызовы». Отдельно были освещены проекты ЦИК России по правовому просвещению молодых и будущих избирателей.Данный Форум стал отправной точкой процесса подготовки участников избирательного процесса кБлагодаря Форуму, 7 июня ЦИК России одобрил заявку Подмосковья о проведении дистанционного электронного голосования. Теперь жители Московской области имеет выбор, в каком формате они хотят принять участие в выборах. Отмечается, что количество избирателей в регионе составляет больше 6 млн человек.Впервые на всех участках заработают веб-камеры, что обеспечит прямую видеоконференцсвязь с участковыми комиссиями, поможет оперативно решать большинство проблемных вопросов.поблагодарилаза то, что он всегда уделяет большое внимание развитию избирательной системы области.