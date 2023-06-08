На выборах в Подмосковье будет применяться онлайн-голосование

Фото: пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области
Дистанционное голосование будет применено на сентябрьских выборах
В Красногорске прошел Форум организаторов выборов и референдумов Подмосковья, подготовленный Избирательной комиссией Московской области и посвященный грядущему 30-летию избирательной системы Российской Федерации, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области.
В мероприятии приняли участие: Председатель ЦИК России Элла Памфилова, Губернатор Московской области Андрей Воробьев, член ЦИК России Эльмира Хаймурзина, председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин, заместитель Председателя Правительства Московской области Мария Николаевна Нагорная, Министр территориальной политики Елена Ковалева и заместитель Министра территориальной политики – член Избирательной комиссии Московской области с правом решающего голоса Юлия Ольшанская.
Одной из тем, освещенных на Форуме стала: «Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Подмосковье: новые вызовы». Отдельно были освещены проекты ЦИК России по правовому просвещению молодых и будущих избирателей.
Данный Форум стал отправной точкой процесса подготовки участников избирательного процесса к Единому дню голосования.
Благодаря Форуму, 7 июня ЦИК России одобрил заявку Подмосковья о проведении дистанционного электронного голосования. Теперь жители Московской области имеет выбор, в каком формате они хотят принять участие в выборах. Отмечается, что количество избирателей в регионе составляет больше 6 млн человек.
Впервые на всех участках заработают веб-камеры, что обеспечит прямую видеоконференцсвязь с участковыми комиссиями, поможет оперативно решать большинство проблемных вопросов.
Элла Памфилова поблагодарила Андрея Воробьёва за то, что он всегда уделяет большое внимание развитию избирательной системы области.
В мероприятии приняли участие: Председатель ЦИК России Элла Памфилова, Губернатор Московской области Андрей Воробьев, член ЦИК России Эльмира Хаймурзина, председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин, заместитель Председателя Правительства Московской области Мария Николаевна Нагорная, Министр территориальной политики Елена Ковалева и заместитель Министра территориальной политики – член Избирательной комиссии Московской области с правом решающего голоса Юлия Ольшанская.
Данный Форум стал отправной точкой процесса подготовки участников избирательного процесса к Единому дню голосования.
Благодаря Форуму, 7 июня ЦИК России одобрил заявку Подмосковья о проведении дистанционного электронного голосования. Теперь жители Московской области имеет выбор, в каком формате они хотят принять участие в выборах. Отмечается, что количество избирателей в регионе составляет больше 6 млн человек.
Впервые на всех участках заработают веб-камеры, что обеспечит прямую видеоконференцсвязь с участковыми комиссиями, поможет оперативно решать большинство проблемных вопросов.
Элла Памфилова поблагодарила Андрея Воробьёва за то, что он всегда уделяет большое внимание развитию избирательной системы области.
Алиса Сергиенко