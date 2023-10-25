На Западе заметили, что россияне начали возвращаться на родину

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Число таких граждан оценивают примерно в 120 тысяч.
Газета Financial Times сообщает, что на родину начали возвращаться россияне, которые уехали после начала специальной военной операции на Украине.
Приблизительное число тех, кто вернулся, оценивается в более 15% от числа уехавших. Западные аналитики считают, что поток будет со временем только увеличиваться. Основные причины возвращения: высокая стоимость жизни за границей, низкая оплата труда и пожилые родственниками, за которыми необходим уход.
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Приблизительное число тех, кто вернулся, оценивается в более 15% от числа уехавших. Западные аналитики считают, что поток будет со временем только увеличиваться. Основные причины возвращения: высокая стоимость жизни за границей, низкая оплата труда и пожилые родственниками, за которыми необходим уход.
«Когда вы находитесь за пределами страны, у вас очень ограниченный круг общения. Вы думаете, что ситуация очень тяжелая, что все люди, которых вы знаете, покинули страну. Но когда возвращаешься, понимаешь, что это неправда. Жизнь продолжается, бизнес продолжает развиваться», —сказал газете 29-летний Никита Киктенко. Он вернулся в РФ из Киргизии.Читайте также:
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Мария Фирсова