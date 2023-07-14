На Земле начали зеленеть океаны

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Ключевой переменной, предоставляемой MODIS-Aqua, стало отношение яркости воды к яркости неба (Rrs), то есть потока излучения, который падает на поверхность океана. Его значение связано с состоянием микробной экосистемы поверхности океана. Среди ученых считается важнейшей климатической переменной.
Ранее климатолог Алексей Кокорин в беседе с РИА Новости заявил, что в случае наиболее неблагоприятного развития изменения климата, к концу XXI века примерно 3 миллиарда человек, что составляет около 30% мирового населения, могут быть вынуждены переселиться. При наиболее оптимистичном сценарии эта цифра составит 10% населения Земли.
Он подчеркнул, что для предотвращения катастрофического сценария страны должны стремиться к углеродной нейтральности. Тем не менее, даже в случае наилучших мер, некоторая часть населения всё равно будет вынуждена мигрировать из-за нехватки питьевой воды.
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