На Земле начали зеленеть океаны

Состоялся еженедельный общеобластной штаб с главами городских округов, который проводила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова. На встрече обсуждались вопросы чистоты территорий региона, организации палисадников во дворах и высадке «живых» изгородей вокруг детских игровых площадок, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Светлана Аипова отметила, что устранение всех недочетов контролируется и фиксируется в специальной системе планирования и контроля работ (СКПДИ).

«Обсудили также выполнение механизированных работ с подтверждением в системе. Задача стояла нехитрая: 1 раз в 10 дней промывание территорий и 1 раз в 10 дней прометание. В результате формирования рейтинга по этой части определилась первая 5-ка муниципалитетов зеленой зоны: Власиха, Лосино-Петровский, Электрогорск, Кашира и Серебряные Пруды», — рассказала Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

В регионе есть антилидеры, которые не устранили недочеты, выявленные инспекторами ГУСТ. Им необходимо оперативно отработать все замечания и предоставить отчет в приложении СКПДИ.

В рамках штаба с главами муниципалитетов всегда ставятся первостепенные для выполнения задачи и намечаются долгосрочные цели. Также, министр назначает ответственных сотрудников, которые будут следить за выполнением задач.

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