Набиуллина заявила, что искусственный интеллект уже не остановить

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Развитие искусственного интеллекта уже невозможно затормозить, поэтому постепенно он проникнет во всех сферы жизни. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления на Международной выставке-форуме «Россия».
Однако она отметила, что в настоящее время точно не известны все возможные риски использования этой технологии, поэтому необходимо тщательное изучение. Но глава Центробанка призвала не тормозить развитие искусственного интеллекта.
Набиуллина также добавила, что искусственный интеллект активно применяется в финансовой сфере, поскольку это позволяет снизить издержки.
Кроме того, глава Центробанка заявила, что регулятор несколькими годами ранее принял решение не ограничивать те сферы, которым ещё не удалось достичь высоких показателей развития, чтобы не «удушить» их.
Ранее в Банке России сообщили, что не видят необходимости в настоящее время разрабатывать специальные правила использования искусственного интеллекта в работе финансовых организаций.
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Набиуллина также добавила, что искусственный интеллект активно применяется в финансовой сфере, поскольку это позволяет снизить издержки.
Ранее в Банке России сообщили, что не видят необходимости в настоящее время разрабатывать специальные правила использования искусственного интеллекта в работе финансовых организаций.
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Анастасия Чинкова