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Началась реализация второго сезона тревел-блога Национальность.ru

Второй сезон тревел-блога Национальность.ru начал свою реализацию
07 августа 2023, 10:30

Фото: iStock/Kar-Tr

ФАДН России совместно с АНО «Институт развития интернета» реализуют проект «Национальность.ru».
Проект реализуется второй год и предполагает создание видеороликов тревел-блога, в которых будут освещаться традиции и культуры более 190 национальностей, которые проживают на территории России.

Целью проекта является повышение этнографической грамотности среди населения. В тревел-шоу будет исследована и продемонстрирована зрителям многонациональная культура народов. Проект познакомит народы друг с другом ближе и позволит понять культуру и ценности, повышая чувство общности.


Проект транслируется на популярных платформах и будет запущен в ноябре 2023 года.

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#культура
#проект
#ценности
#традиции
#шоу
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Врип главы Каширы Шувалов осмотрел обновлённый Никитский женский монастырь
07 августа 2023, 11:30

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира Михаил Шувалов посетил обновлённый Никитский женский монастырь. Он познакомился с его настоятельницей Игуменьей Магдалиной, возглавившей вновь воссозданную женскую общину.
«Это место особой духовной силы, историческое наследие Каширского края, которое, пережив десятилетия забвения, в ХХI веке было восстановлено из руин. Благодаря нашему губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву, Митрополиту Ювеналию, Фонду порушенных святынь и всем неравнодушным каширянам святыне удалось вернуть вторую жизнь», – написал Шувалов в своём Telegram-канале.
По его словам, сегодня монастырь является настоящей жемчужиной Каширы – местом, куда съезжаются верующие из разных уголков Подмосковья и России.

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#кашира
#монастыри
#религия
#реставрация
#подмосковье
#московская область
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В России освободят поручителей погибших участников СВО от обязательств по кредитам
Турчак: Поручителей погибших участников СВО освободят от обязательств по кредитам
07 августа 2023, 11:28

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуму внесён законопроект, освобождающий поручителей погибших или тяжелораненых участников СВО от обязательств по кредитам. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
В соответствии с действующим законодательством, в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО, обязательства по кредитам прекращаются.

Однако, на поручительство по займам данная мера не распространяется. В связи с этим, инициаторы законопроекта, внесли на рассмотрение в Госдуму поправки, согласно которым, поручители тяжело раненых или погибших участников СВО, будут освобождены от обязательств по кредитам. 

Ранее, ​правом на освобождение от уплаты обязательств были освобождены только дети или супруги участников СВО. 

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#указ
#поправки
#сво
#путин
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В России планируют ужесточить требования по расселению из аварийного жилья
07 августа 2023, 11:10

Фото: Мингосуправления, информационных технологий и связи МО

Максимальный срок расселения из аварийного жилья предлагается ограничить 3 месяцами.
Такой законопроект внесут в Госдуму осенью. Об этом рассказал зампредседателя комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ в Самаре, член ЛДПР Владимир Кошелев, пишут «Ведомости».
 
По словам депутата, расселение аварийного жилья зачастую происходит неравномерно: новое жильё получает только часть жильцов, а другая часть в это время всё также живёт в непригодных условиях.
 
Также авторы инициативы хотят, чтобы власти регионов подняли цены закупки жилья для переселенцев и некоторых категорий граждан на уровень нормативов Минстроя. В случае нарушений предлагается привлекать чиновников к ответственности, в том числе уголовной.
 
Депутат думы Астраханской области Олег Шеин считает, что в законопроекте есть неоднозначные моменты. По действующему законодательству, срок с момента признания дома аварийным до переселения равняется двум годам. Шеин считает, если эту норму не отменят, то в течение 3 месяцев из аварийного дома людей просто выгонят, а средства они получат спустя 2 года.
 
Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов уверен, что утверждение нового периода в три месяца для расселения аварийного жилья приведёт к ещё более крупным срывам дедлайнов.

Ранее сообщалось, что средние цены на вторичное жилье в РФ выросли на 12% с начала 2023 года. Основными причинами роста эксперты называли ограничение околонулевых ставок по ипотеке, установленных девелоперов. Также, по мнению специалистов, на рост цен влияет подорожание ремонта, из-за чего покупатели переориентировались с новостроек на готовое жилье.

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#аварийное жильё
#ветхое жильё
#квартиры
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Роскомнадзор заблокирует миллионы серых сим-карт
07 августа 2023, 10:38

Фото: iStock/fizkes

Роскомнадзор начал блокировку миллионов серых сим-карт россиян.
Данная процедура коснётся тех абонентов, у которых указаны неактуальные данные, пишет газета «Ведомости».
 
Роскомнадзор подготовил требования к операторам сотовой связи. Из чего следует, что они обязаны в 3-дневный срок уведомить абонента о том, что сим-карта будет заблокирована. Пользователь в свою очередь должен в течение 15 дней обновить информацию о себе на портале «Госуслуг» или в салоне, мобильном приложении оператора.

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал, что  операторы сотовой связи в августе начали рассылку уведомлений.
 
Многие держатели серых сим-карт покупали их, не заключив договор, например, у распространителей возле метро. Иногда сим-карты без предварительного заключения договоров дают на работе.
 
По приблизительным оценкам, в стране используются около 7 млн серых сим-карт.

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#сим-карты
#оператор
#сотовая связь
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В 2023 году более 72 тысяч жителей Подмосковья получили экстренную соцпомощь
07 августа 2023, 10:30

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Органы власти Московской области ​оказывают помощь и поддержку жителям, которые в силу различных обстоятельств оказались в сложной ситуации.
Под трудной жизненной ситуацией понимается ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность человека, которую он не может преодолеть самостоятельно. Это может быть инвалидность, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и другое.

Жители Подмосковья могут рассчитывать на экстренную социальную помощь.
«Помощь в трудной и кризисной ситуации была оказана 30 тысячам человек. Ещё более 41 тысячи жителей получили государственную соцпомощь и 935 человек — экстренную помощь в рамках соцконтракта», — рассказал Секретарь Московского областного отделения партии, спикер Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
Размеры экстренной помощи: 


Что такое кризисная ситуация:


Куда обратиться за экстренной помощью:



Найти своего депутата можно на официальном сайте Московской областной Думы.

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Брынцалов: на поддержку семей с детьми из подмосковного бюджета выделили 27 млрд рублей.

20 тыс детей из многодетных семей Подмосковья в августе получат новую выплату.
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#закон
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#жители
#человек
#выплаты
#социальная поддержка
#социальные выплаты
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Украинская телеведущая объявлена в розыск после русофобских высказываний
МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову*
07 августа 2023, 10:03

Фото: iStock/Chalabala

МВД РФ объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову*, которая ранее неоднократно допускала русофобские высказывания. Это следует из ведомственной базы разыскиваемых.
Прежде, СК РФ сообщал, что украинская телеведущая заявила о необходимости убийства россиян. Об этом она сообщила в эфире одного из телеканалов.

В ведомстве заявили о намерении инициировать проверку по факту публичных высказываний Соколовой*. 

В настоящее время, сведения о розыске телеведущей внесены в соответствующую базу МВД. Правовые основания для розыска Соколовой* не раскрываются. Предположительно, подобные высказывания стали поводом для объявления в розыск украинской ведущей, выступающей за русофобию. 
 
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*включена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
#суд
#мвд
#арест
#розыск
#ск рф
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Аналитик Муртазин рассказал, как избежать блокировки сим-карты
Муртазин объяснил, почему сим-карту могут признать серой и как избежать блокировки
07 августа 2023, 10:00

Фото: Istock/Pinkypills

Роскомнадзор начал требовать от операторов связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. У абонентов есть 15 дней, чтобы обновить личную информацию на портале «Госуслуг», через приложение оператора или в салоне связи.
Как рассказал ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин в интервью «Радио 1», операторы связи могут получить штраф от 50 тысяч до 500 тысяч рублей за каждую сим-карту с неактуальными данными. Чтобы этого не произошло, операторы блокируют связь и ждут, пока абонент обновит информацию о себе.
«Большая часть ошибок в паспортных данных связана с бытовыми, житейскими ситуациями: смена паспорта в 45 лет или в другом возрасте, потеря и восстановление паспорта. Вы не бежите к оператору менять данные, потому что услуги вам и так оказывают, но периодически оператор делает запрос в МВД, и выясняется, что данные не совпадают. В данном случае он может получить штраф. Вторая история: девушка выходит замуж, меняет фамилию и паспорт. Оператор этого не видит». — сказал аналитик.
По словам специалиста, в России таких «серых» сим-карт порядка двух млн, что составляет около 1% от общего числа от общего числа действующих номеров. Однако Эльдар Муртазин призвал всех абонентов прочитать договор со своим мобильным оператором и обновить данные, если это требуется.
«В договоре с оператором, который большинство абонентов не читает в принципе, чётко указано, что при изменении паспортных данных абонент обязуется в короткий срок уведомить оператора и предоставить новые данные. Большинство людей просто не знают, не помнят об этом», — добавил специалист.
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#штраф
#данные
#услуги
#оператор
#паспорт
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Аксёнов: В Крыму намолочено более двух миллионов тонн зерна
07 августа 2023, 09:53

Фото: Telegram-канал С. Аксёнова

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе намолочено более двух миллионов тонн зернобобовых и зерновых культур, что составляет 95% от предварительных прогнозов.
«В Крыму намолочено более двух миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. Поздравляю наших аграриев с этим впечатляющим результатом!» - написал Аксёнов в своем Telegram-канале.

По словам главы полуострова, по состоянию на понедельник, 7 августа, обмолочено более 560 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых, что составляет около 95% от предварительного прогноза.

Аксёнов также поблагодарил причастных за труд, и за обеспечение продовольственной безопасности Крыма.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что в России в текущем году ожидается рекордный урожай зерновых.

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#россия
#зерно
#урожай
#владимир путин
#президент
#труд
#telegram
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Лантратова предложила тратить маткапитал на ремонт
07 августа 2023, 09:52

Фото: IStock/Natalia Kuzina

Средства материнского капитала предложено использовать для ремонта квартир.
Данный законопроект готовится к внесению в Госдуму первым заместителем председателя комитета по просвещению Яной Лантратовой. Она направила обращение на имя председателя правительства Михаила Мишустина.
 
«Прошу вас, Михаил Владимирович, рассмотреть и оценить данную законодательную инициативу и представить позицию правительства РФ по данному вопросу», —сказано в письме, которое имеется в распоряжении «Известий».
Депутат Лантратова пишет, что к ней часто обращаются граждане с предложениями о возможности использования средств маткапитала на ремонт жилья.

Ранее в Госдуме предложили использовать средства материнского капитала на инвестиционном счёте.

Материнский капитал – это самое крупное пособие, которое получают семьи с детьми. Однако потратить его можно на ограниченное количество услуг. В частности, на погашение кредитов и займов, улучшение жилищных условий без кредитных средств, образование ребёнка и другое. Однако 21% владельцев капитала не находят применение средствам маткапитала.

В связи с этим группа депутатов Госдумы предложила новое применение материнскому капиталу. Так предлагается направить средства на инвестиции. Это позволит семье получить два вида пассивного дохода: купоны по облигациям и налоговый вычет.

Председатель комитета Госдумы по международным делам, глава ЛДПР Леонид Слуцкий уверен, что такое нововведение поможет семьям сохранить и приумножить финансы, а экономика страны начнёт лучше развиваться за счёт дополнительных вложений.

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#маткапитал
#дети
#родители
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