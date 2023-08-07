Началась реализация второго сезона тревел-блога Национальность.ru

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ФАДН России совместно с АНО «Институт развития интернета» реализуют проект «Национальность.ru».
Проект реализуется второй год и предполагает создание видеороликов тревел-блога, в которых будут освещаться традиции и культуры более 190 национальностей, которые проживают на территории России.
Целью проекта является повышение этнографической грамотности среди населения. В тревел-шоу будет исследована и продемонстрирована зрителям многонациональная культура народов. Проект познакомит народы друг с другом ближе и позволит понять культуру и ценности, повышая чувство общности.
Проект транслируется на популярных платформах и будет запущен в ноябре 2023 года.
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Целью проекта является повышение этнографической грамотности среди населения. В тревел-шоу будет исследована и продемонстрирована зрителям многонациональная культура народов. Проект познакомит народы друг с другом ближе и позволит понять культуру и ценности, повышая чувство общности.
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Анастасия Крестьянова