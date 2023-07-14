Начальник УФСИН России Ветров провел встречу с председателем ОНК Леоновым

В УФСИН России по Московской области состоялась рабочая встреча начальника территориального органа генерал-майора внутренней службы Александра Ветрова с председателем Общественной наблюдательной комиссии Московской области по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, членом Совета при Губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Сергеем Леоновым.