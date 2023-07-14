Начальник УФСИН России Ветров провел встречу с председателем ОНК Леоновым

Фото: пресс-служба УФСИН России по Московской области
В УФСИН России по Московской области состоялась рабочая встреча начальника территориального органа генерал-майора внутренней службы Александра Ветрова с председателем Общественной наблюдательной комиссии Московской области по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, членом Совета при Губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Сергеем Леоновым.
В рамках встречи, начальник УФСИН России по подмосковному региону Александр Ветров обсудил с председателем ОНК МО Сергеем Леоновым вопросы соблюдения прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы с начала текущего года, сообщает «Радио 1» пресс-служба УФСИН России по Московской области.
Также, обсуждались вопросы обеспечения осужденных медицинской помощью, социальным обеспечением, охраной здоровья, коммунально-бытовое обеспечение и другие.
Начальник УФСИН Ветров провел аналитику поступивших обращений от осужденных, подозреваемых и членов их семей.
Особое внимание в ходе разговора уделили вопросам соблюдения прав человека в местах ИЦ/УФИЦ.
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В женской колонии Подмосковья запустили социальный проект для мам и детей.
Также, обсуждались вопросы обеспечения осужденных медицинской помощью, социальным обеспечением, охраной здоровья, коммунально-бытовое обеспечение и другие.
Особое внимание в ходе разговора уделили вопросам соблюдения прав человека в местах ИЦ/УФИЦ.
«Члены ОНК Московской области продолжали выезжать с плановыми проверками СИЗО, ИУ и учреждений, исполняющих наказание в виде принудительных работ. С начала года члены ОНК осуществили более 30 выездов в подразделения УФСИН России по Московской области. Важно подчеркнуть, что представители Комиссии помимо прочего проводили работу по оказанию содействия в социальной адаптации и ресоциализации осужденных. Как пример, на базе Можайской женской колонии успешно реализуется проект ОНК по сохранению и укреплению семейных связей осужденных женщин. Работу в этом направлении при поддержке УФСИН мы обязательно будем продолжать», — сказал председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов.Читайте также:
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Алиса Сергиенко